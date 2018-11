¿Sabes lo que quieres comprar en Black Friday?

En Faro de Vigo hemos conseguido cerrar una importante alianza con el gigante mundial del comercio electrónico, Amazon, para servir a nuestros lectores las mejores y más suculentas ofertas del Black Friday, en la categoría que cada uno elija.

Los 'Cazadores de Ofertas' de Faro de Vigo realizarán un servicio personal y a medida, que permitirá a nuestros lectores tener una información privilegiada para poder comprar los mejores productos al mejor precio, en uno de los días de más ventas y mejores descuentos del año en todo el mundo.

Para ello, la alianza con Amazon nos permitirá analizar todas y cada una de los miles y miles de ofertas que aparecerán esa noche, con el objetivo de hacer una selección basada en los porcentajes de descuento y en la calidad del producto.

Contaremos también con la colaboración de Compramejor.es y su equipo de expertos, que nos ayudarán a valorar las ofertas hasta encontrar las que mejor se adapten a nuestros lectores, en una inmejorable relación calidad-precio.

Y lo haremos centrándonos en 154 conjuntos de productos para que de verdad nuestra información sea de servicio y hecha a la medida de las necesidades de cada uno.

No hemos querido hacer un esfuerzo por la cantidad, que sería mucho más sencillo. Porque no es nuestra intención darles una lista inabarcable de productos rebajados. Y el habitual ranking global de las mejores ofertas también lo podrá encontrar Faro de Vigo a los pocos minutos de comenzar el Black Friday. Y será de una gran utilidad para todos los que quieran comprar y todavía no sepan el qué, o estén abiertos a múltiples ideas que un buen precio pueda convertir en compra.

Las mejores ofertas para lo que usted pida

Pero lo que hemos querido hacer en Faro de Vigo con esta alianza con Amazon y los 'Cazadores de Ofertas', es dar a nuestros lectores un servicio a medida de verdad.

Porque por muy interesante que sea, que seguro lo es, no consideramos que tenga el máximo valor seleccionar las mejores motosierras para alguien busca un televisor 4K.

Así que hemos seleccionado más de 30 categorías, que incluyen más de 150 conjuntos de productos, para que usted pueda elegir las mejores ofertas de aquello en lo que está más interesado. Para el Black Friday y para el Cyber Monday.

¿Quiere un altavoz Echo de Alexa?, ¿Quiere que Alexa encienda la luz o apague la tele?, ¿Quiere un reloj con GPS?, ¿Auriculares?, ¿Un robot aspirador, por fin a un precio asequible?, ¿Quiere una guitarra?, ¿Un portátil?, ¿Un móvil nuevo?, ¿Un robot de cocina?, ¿Juguetes para sus hijos?, ¿Algo de deporte?, ¿Una máquina de coser para su marido?, ¿Un buen vino?, ¿Videojuegos?, ¿Algo para su mascota?, ¿Productos de belleza o prendas de moda?, ¿Utensilios de cocina?, ¿Electrodomésticos?, ¿Aparatos para cuidar su salud?, ¿Joyas inteligentes?...

La mecánica es tan obvia como trabajosa. Y culminará durante los primeros minutos de la noche del día 23, cuando usted reciba un correo avisándole de que ya tiene preparada su página personal.

En ese momento bastará con que haga un clic en el botón para ir a su página, única para usted, y ahí encontrará, la lista con las ofertas seleccionadas de todos los productos que previamente nos haya pedido. Y a un solo clic de la compra.

¿Cómo funciona desde hoy?

Usted sólo tiene que entrar en nuestra web, farodevigo.es, donde publicaremos, todos los días desde hoy, y en un sitio preferencial, un artículo sobre 'Los Cazadores de Ofertas' de Faro de Vigo .

Cuando entre en el artículo encontrará una lista de 32 categorías de productos. En cada una podrá clicar si le interesa que le busquemos ofertas de esa categoría, o no. Si no está interesado, pasará automáticamente a la siguiente categoría. Si clica en el sí, o en la categoría que se le muestra, se abrirá una lista de productos más concretos. Haga clic entonces en uno o en todos los que quiera, y nosotros le serviremos una página con nuestra selección de ofertas de cada uno de los productos elegidos por usted.

Los hemos organizado dentro de 32 categorías para que no se encuentre con una lista interminable e inabarcable, que probablemente le sería más compleja de manejar. Sólo necesitamos su dirección de correo, para enviarle la página, y su nombre, para dirigirnos a usted. Así de sencillo resulta ahorrar y acertar, con Faro de Vigo.