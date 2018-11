Carmen Varela: "Hay que dejar de lado los prejuicios del sector masculino y dar lo mejor"

Con veinte años de experiencia en un sector tradicionalmente masculino, el del automóvil, Carmen Varela asegura que no se ha encontrado con obstáculos en su carrera profesional por el hecho de ser mujer. Pese a ello, cree que en el camino hacia una plena igualdad laboral entre hombres y mujeres cree que "habría que cambiar la mentalidad de muchos empresarios pero también de algunas trabajadoras".

- Trabaja como asesora de ventas de Kia Rías Motor, una de las empresas patrocinadoras del evento eWoman que mañana se celebra en Vigo. ¿Cuál cree que es la clave para lograr el éxito profesional en su sector?

-La clave es ser principalmente muy clara y transparente con nuestros clientes, que con una marca como Kia es mucho mas fácil porque se trata de coches fantásticos. Yo creo que la segunda clave importante es la motivación. Todo se basa en una buena gestión de ventas, hacerlo de manera rápida y eficaz. El contar, además, con un gran equipo a mi alrededor me permite ser una buena comercial.

- Trabaja en un sector predominantemente masculino, ¿fue una elección o llegó por casualidad?

-Sinceramente, empecé en este sector por casualidad, sin tener ni idea de coches. Le estaré siempre agradecida a quien algún día apostó por mí y me formó. Desde entonces llevo ya veinte años llevando coches a casa de muchos clientes.

- ¿Se ha encontrado con trabas a lo largo de su carrera profesional por el hecho de ser mujer?

-No, siempre me han valorado por mi trabajo. Aún a pesar de ser mujer, que da la impresión de que en este sector es un "calvario", no he notado ninguna diferencia en mis responsabilidades ni en mi día a día con respecto a mis compañeros. Creo, por experiencia, que cualquier mujer puede desempeñar las mismas funciones que las de un hombre, en este sector y en muchos otros.

- ¿Es complicado compaginar una vida profesional plena con una familia?

-Mi horario laboral es de ocho horas, el mismo que el de cualquier mujer trabajadora a jornada completa, con lo cual entiendo que la base para compaginar vida laboral con familiar es la organización. Yo no tengo hijos así que en mi caso concreto no tengo problemas pero creo que no hay que renunciar a nada, todo es cuestión de organización y de ganas.

- ¿Cree posible alcanzar una igualdad laboral entre hombres y mujeres?

-Yo creo que es posible pero aún queda mucho camino por andar. Habría que cambiar la mentalidad de muchos empresarios y también la forma de actuar de muchas mujeres que quieren acceder o que se encuentran ya en el mundo laboral. Jornadas como eWoman me parecen muy interesantes porque su finalidad es potenciar el mercado laboral de la mujer.

- ¿Qué consejo le daría a una joven que comienza ahora a trabajar en un puesto como el suyo?

-Tener ganas, actitud y también ambición laboral. El querer es poder y hay que dejar al lado los prejuicios del sector "masculino" y dar lo mejor de ti. Eso es triunfo asegurado.

- Kia es uno de los patrocinadores de eWoman, pero además ha iniciado un sorteo en sus concesionarios. ¿En qué consiste?

-Cualquier cliente interesado en un Kia debe acercarse por cualquiera de nuestros concesionarios Rías Motor de Pontevedra, Vigo, Vilagarcía, Lalín o Ponteareas. Al solicitar información de alguno de nuestros modelos quedará registrado en nuestra base de datos y tendrá acceso a un sorteo para un coche o para un viaje al Open de Australia 2019.