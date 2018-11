CLUB FARO | Posteguillo: "El lector del siglo XXI es mucho más exigente que el del XIX"

"Nadie debe de meterse en una burbuja y si hay alguien que jamás debe hacerlo por encima de todo es un escritor, porque escribamos del tiempo que escribamos, estamos escribiendo siempre sobre seres humanos y no tenemos que caer en el error de los políticos, que se olvidan completamente de los seres humanos, probablemente...". Santiago Posteguillo (Valencia, 1967) no pudo concluir esta frase debido a los aplausos de los asistentes a la conferencia de ayer del Club FARO, en la que el ganador del Premio Planeta y la finalista, Ayanta Barilli, presentaron sus novelas ganadoras, "Yo, Julia" y "Un mar violeta oscuro", respectivamente.

La primera es una novela histórica, la segunda, un repaso por la historia de una familia con toques autobiográficos. El periodista Rafa Valero fue el encargado depresentar esta conferencia-entrevista celebrada en el Auditorio Municipal do Areal, en la que la literatura fue la protagonista.

"Yo, Julia" es una novela histórica ambientada en el siglo II después de Cristo que rescata del obstracismo a Julia Domna, esposa de Septimio Severo, gobernador de Panonia Superior (actual Austria), y la emperatriz más poderosa de la antigua Roma. "La historia de Julia es la historia de un olvido tras otro olvido", afirmó el escritor y profesor de Lengua y Literatura de la Universidad Jaume I de Castellón. Y es que, a pesar de que Julia pasó en tan solo diez años de ser una desconocida adolescente siria a emperatriz del Alto Imperio Romano, su figura es una gran desconocida, sobre cuya pista le puso la biografía de la catedrática británica Barbara Levick. Hasta al propio Posteguillo le costó dar con la única obra de ficción sobre Julia Domna, "La emperatriz de Siria", cuyo original se conserva en la "Sección de libros raros" de la biblioteca de la Universidad de Cambridge. "En su lugar, me entregaron otro libro. Entonces, se dieron cuenta de que lo tenían mal catalogado. Esto me hizo preguntarme cuánto tiempo hacía que nadie sacaba ese libro, Julia Domna ha sido olvidada por ser mujer", dijo.

El ganador del Planeta reconoció que tras una novela histórica hay un concienzudo trabajo de investigación, que en la era de internet es aún más exigente. "Todos recordamos 'Ben-Hur' y la carrera de cuádrigas. Pues los arqueólogos siguen buscando el hipódromo en Jerusalén. No existió. Se lo inventó el escritor. Si a mí se me ocurre hacer algo así me masacran en las redes sociales. Y no me parece mal. Hay que exigir al escritor que escriba acorde a los medios que tiene en su tiempo, y si yo tengo muchos más medios de los que pudo tener Wallance, que se me exija", dijo el escritor, quien atribuyó esta exigencia al nivel de los lector.es "El lector del siglo XXI es mucho más exigente que el del XIX", aseveró.

Que el título, "Yo, Julia", recuerde a uno de los grandes títulos de la novela histórica sobre el Imperio Romano, "Yo, Claudio", de Robert Graves, no es casual. Posteguillo reconoció que durante mucho tiempo fue escribiendo la novela sin título, hasta que este recordó su visita a la casa del escritor británico en Mallorca. "Creo que si el siglo XX tuvo un 'Yo, Claudio', el siglo XXI tenía que tener una 'Yo, Julia", dijo.

Posteguillo comparó a Julia con el personaje de Claire Underwood de la serie "House of Cards", aunque matizó: "Claire tiene un matiz de maldad que no tiene Julia, aunque esta sea capaz de ejercer una gran violencia cuando es necesario. Sin embargo, tiene un punto de redención porque es en defensa propia", explicó. Ambiciosa y con las ideas muy claras, Julia contribuyó a crear la cuarta dinastía del Alto Imperio Romano, la Severa, y otorgó a Roma, dijo, más de 30 años de paz, a los que sucedió la conocida como anarquía militar.

Explicó que Julia tiene que enfrentarse al rechazo social por ser de origen sirio y a cinco emperadores. "Roma tenía mucho miedo a las mujeres extranjeras desde Cleopatra y odian a Julia por ser extranjera, por ser siria. Como verán en esto no hemos evolucionado demasiado en estos 800 años", apuntó el escritor, autor de las trilogías sobre Escipión el Africano y sobre Trajano.

Lejos de reconocérsele los méritos, las fuentes históricas clásicas de occidente la tildaron de promiscua, una acusación probablemente alentada por el rechazo a Julia como extranjera, ya que no se recoge en las fuentes de los historiadores de la Roma oriental. "Si esto fuera cierto, ¿no la hubiera repudiado Septimio Severo?", se preguntó Posteguillo, quien aseveró que Julia y Septimio se querían y que el suyo fue el primer matrimonio imperial por amor en doscientos años.