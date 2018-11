La leyenda de Jackson revive en Vigo

"Beat it", "Billie Jean", "Thriller" y "Smooth Criminal" sonarán mañana en el Auditorio Palacio de Congresos Mar de Vigo de la mano de "Michael Legend", el primer tributo musical de Europa al "Rey del pop", producido y creado por Jorge Prada y protagonizado por Ben Jackson, el mejor doble de Michael Jackson", según la productora del espectáculo, WorldTribute by DueMusic. Será a partir de las nueve de la noche.

"Michael Legend" sube al escenario a una docena de artistas para proyectar el trabajo que el "Rey del pop" tenía previsto realizar con su gira con la que tenía previsto presentar su despedida de los escenarios, "This is it" y que se vio truncada por su inesperado fallecimiento del músico, el 25 de junio de 2009.

"Este show presenta el concepto de espectáculo que ofrecía Michael Jackson en vivo, utilizando réplicas exactas del vestuario, coreografías, una trabajada escenografía y unos efectos especiales similares a los originales", explica el productor.

Ben Jackson, natural de Alicante, hijo de músico español y madre británica, encarna al "Rey del pop" en este espectáculo, que fue presentado en 2009 en el primer Festival Mundo Tributo de Valladolid y que alcanza ya su octava temporada. Según datos facilitados por la productora, más de 200.000 personas han visto ya el show, que ha pasado por las principales ciudades españolas. Ben Jackson descubrió al "Rey del pop" a finales de 1991, cuando se estrena el videoclip "Black or White". A partir de aquí se desarrolla su pasión por el baile y por la figura del artista estadounidense y, de manera autodidacta, comienza a imitar sus pasos, gestos y su forma de bailar. Con solo diez años, dio su primera actuación y desde entonces, ha continuado actuando de forma ininterrumpida. Ha actuado tanto en España como en otros países, como el Reino Unido, Irlanda y Alemania en espectáculos, exhibiciones y competiciones, en las que ha obtenido numerosos premios.

El artista alicantino fue elegido en 2009 actuar en el estreno en España de "This is it", película póstuma de Michael Jackson. Un año más tarde, conoce a Travis Payne, uno de los coreógrafos más importantes y coreógrafo de Michael Jackson. Tras veinte años de trayectoria profesional, el artista español está considerado como uno de los mejores imitadores del "Rey del pop", no solo por su emulación física, sino también vocal. En 2016, se incorpora al espectáculo "Michael Legend".

El cuerpo de Baile de "Michael Legend" proviene de los grandes musicales de Madrid. La coreógrafa es Myriam Colas y el equipo de baie lo forman ocho bailarines disponibles. El formato habitual lo integran, además de Colas, Sandra Recuerda, Álvaro Gómez y Jorge Sánchez Vernal.

Las entradas están a la venta a través de Ataquilla.com desde 25 euros.