Temporal | Galicia entra en alerta naranja azotada por vientos superiores a 120 km/h

Galicia activa la alerta naranja de manos de un temporal que ya ha dejado ráfagas que superan los 120 kilómetros por hora. La máxima la marca Punta Candieira con 122,2, según informa MeteoGalicia. En las Rías Baixas, el viento sopla a casi 90 km/h en una jornada marcada por las abundantes precipitaciones.



La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha decretado este martes nuevas alertas naranjas por lluvias y vientos hasta las 21 horas. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta situación afecta al noroeste, oeste y suroeste de la provincia de A Coruña, a la Mariña lucense y a las Rías Baixas pontevedresas.





A responsable do temporal que agardamos para esta tarde-noite é a #borrascaBeatriz localizada no Atlántico norte. Pero, non é soamente iso ?. Ademáis temos un río atmosférico que achega humidade dende zonas tropicais e fará que a chuvia acade maior intensidade ????. pic.twitter.com/dClOZie084 „ MeteoGalicia (@MeteoGalicia) 6 de noviembre de 2018



Educación suspende las actividades en el exterior

En el mar , se esperan vientos del suroeste con fuerza 8 que, además, podrán alcanzar el nivel 9 en la provincia de A Coruña, con olas de 5 a 6 metros. Asimismo, se ha activado la alerta naranja por lluvias en el oeste y suroeste de esta provincia, que comenzará sobre las 11,00 horas.Así, la Xunta aconseja circular con precaución e informarse previamente del estado de las carreteras y evitar pasar cerca de árboles, paneles publicitarios, andamios y objetos que puedan ser derribados por el viento.De igual modo, el Gobierno gallego recomienda no atravesar zonas inundadas, no aparcar en los márgenes de los ríos, no utilizar vehículos ligeros y de poca estabilidad --bicicletas o ciclomotores-- y retirar todos los objetos que puedan caer de tejados, balcones y ventanas a la calle.Además, la Consellería do Mar aconseja la suspensión de actividades pesqueras y marisqueras en las zonas más peligrosas como medida preventiva, así como cualquier actividad en el mar que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.La Comisión Escolar de Alertas ha suspendido a partir de las 12.00 horas de hoy todas las actividades en el exterior de los centros educativos en 108 ayuntamientos debido al temporal, con previsión de que las ráfagas de viento superen los 100 kilómetros por hora.En todo caso, se mantiene la actividad lectiva, así como el transporte escolar en todos los colegios e institutos de la comunidad autónoma. Sin embargo, en el caso de que las situación meteorológica empeorase o los riesgos perceptibles sean superiores a los declarados, los directores podrán adoptar las decisiones que consideren oportunos.