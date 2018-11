Michael Roach: "El blues es el mejor medio para expresar las emociones: la rabia, la pena y el amor"

El bluesman Michael Roach, procedente de Washington DC, será el encargado de tocar en la segunda noche del primer ciclo internacional de blues "Máis Que Blues", el próximo jueves 8 (22.00 horas) en la sala Rouge de Vigo. Estará arropado por otros tres músicos.

-¿Cómo y cuándo nace su amor por la música?

-Siempre me gustó escuchar música pero nunca toqué un instrumento. Tenía 27 años cuando cogí una guitarra por primera vez. Inicialmente, quería tocar soul, jazz y funk, que era la música de mi generación. Poco después de comprar mi primera guitarra, conocí a esos viejos pioneros que estaban tocando blues folk con guitarras acústicas.

- ¿Quién le enseñó a dar esos primeros pasos en el blues?

-Conocí a John Cephas, John Jackson y Archie Edwards a principios de los 80 y me inspiraron a tocar como ellos. En ese momento no habían jóvenes afroamericanos en Washington DC interesados en tocar el blues folk tradicional. En 1990 conocí a Jerry Ricks y él me ayudó a encontrar mi propia voz en lugar de imitar a Cephas, Jackson y Edwards. Llegamos a ser como hermanos. Sigue siendo el guitarrista más increíble que he conocido.

- ¿Cómo describiría su música? ¿Son sus canciones un reflejo de su estilo de vida?

-La música es una forma de arte. La uso para expresarme. Jerry Ricks a menudo hablaba sobre la relación del blues con la cultura negra. Esas conversaciones me acercaron más a los sonidos que tenía en mi cabeza. Un acorde do en la música de Big Bill Broonzy es el mismo acorde en la música de James Brown. Se trata de la aplicación y el contexto.

- Se dice constantemente que John Cephas fue su mentor.

-John se interesó especialmente por mí y compartió conmigo todo lo que sabía sobre el blues y la guitarra. Me trató como a un hijo. Nos conocimos en Virginia Occidental durante un congreso sobre guitarras. Cuando terminó, aceptó darme lecciones semanales en Washington. Nunca me cobró por una lección. A medida que nuestra amistad crecía, pasaba los fines de semana en la casa de John y tocábamos de 8 a 10 horas al día. Además, pasaba tiempo en la casa de John Jackson y me reunía con Archie Edwards en su peluquería para recibir clases. Tampoco me cobraron nunca por una lección. Fui un afortunado de estar cerca de tanto talento junto.

- El blues es simple y al mismo tiempo cautivador. Con unos pocos acordes se puede expresar todo lo que uno tiene dentro de sí. ¿Qué es el blues para Michael Roach?

-Es exactamente como has dicho, "cautivador". La expresión es la clave. ¿No puedes enseñar expresión? Solo pasa. Durante años, pensé en el blues como "simple", pero no lo es. ¡Es dificil! Para mí, el blues es el mejor medio para expresar las emociones, que incluyen rabia, pena y amor.

- ¿Existe la posibilidad de que pronto tengamos un nuevo disco?

-Estoy planeando un nuevo álbum y tengo una sesión de estudio reservada para noviembre. Será lanzado en 2019. Será una combinación de material solista y banda.

- ¿Cómo es un concierto de Michael Roach?

-Intento atraer al público con la narración de canción en canción. Mi objetivo es convertir el lugar en una sala de estar para que podamos tener una conversación. Nunca preparo un setlist y solo toco lo que siento en ese momento.