El termómetro caerá hasta 14º en tres días

Tras el 'veroño' vivido esta semana en el sur de Galicia y, marcadamente, en las Rías Baixas, donde cientos de personas siguen disfrutando de las playas en bañador, un "descenso abrupto" de las temperaturas de hasta 14 grados transformará la cara del buen tiempo en una más propia del invierno. De rozar los 28º en localidades como Redondela (27.8º); Tui (27.6º) o Pontevedra (27.4 º) que registraron -por este orden- las máximas de Galicia ayer, a caer hasta los 14 o 15º grados el sábado. En Vigo, que ayer registró 25º (aunque con una sensación térmica más alta), se llegará a los 15º. Es la predicción que avanza MeteoGalicia pero en la que coinciden de forma unánime varios meteorólogos consultados.

La razón es una masa de aire frío procedente de zonas del Ártico y el Mar del Norte. Así que, si es de los que aún no ha hecho el cambio de armario con la ropa de invierno, no tarde. Aunque en Vigo y su área, con temperaturas más suaves, no se percibirá tanto frío, las partes orientales de Ourense y Lugo podrían registrar incluso nieve por debajo de 1.000- 1.200 metros por el día y 800 por la noche del sábado en las montañas. Después de un primer mes de otoño especialmente cálido, el frío está a la vuelta de la esquina.

"Todos los modelos nos confirman un descenso brusco de temperaturas. Las máximas caerán entre 10 y 12º en tres días", confirma el meteorólogo de MeteoGalicia Alberto Romero.

Aunque a partir de hoy comenzará muy ligeramente el enfriamiento, las temperaturas en las Rías Baixas se mantendrán aún altas para esta época del año por la falta de viento. Después, "la masa de aire más fría comienza a penetrar por el norte, por el área del Cantábrico, porque viene de la zona del Ártico, Mar del Norte, Noruega...", añade el experto.

Pero ninguna comunidad de la Península ibérica se librará de este descenso, que cruzará de norte a sur. "El domingo ya llegará el frío también a Andalucía; es un cambio de tendencia", avanza el metereólogo.

Lluvias y viento

Del mismo modo, la agencia estatal Aemet coincide en que para Vigo y su área -Baixo Miño, Condado Paradanda y Morrazo- se prevé más lluvias el domingo. El sábado, probablemente las Rías Baixas se librarán de la lluvia, al menos durante las primeras horas del día.

Eso sí, Romero advierte de que "sábado y domingo serán jornadas ventosas, que contribuirá a que la sensación térmica sea aún inferior". Habrá que estar especialmente atentos en Cabo Silleiro y la Costa da Vela, porque se aguarda viento de componente norte fuerte, aunque de momento aún no se haya situado un aviso por mar de viento, fuentes consultadas advierten que los modelos de predicción ya están marcando una probabilidad de que haya "fuerza 7" en toda la costa de Galicia, aún por confirmar.