CLUB FARO | Martínez-González: "Se vende en nombre de la salud lo que solo tiene interés comercial"

La dieta mediterránea es la única avalada científicamente por decenas de estudios internacionales que determinan que es la que mejor contribuye a luchar contra la obesidad, la gran pandemia del siglo XXI. Así lo aseguró el doctor Miguel Ángel Martínez-González, catedrático de Salud Pública de la Universidad de Navarra, que acaba de publicar "Salud a ciencia cierta. Consejos para una vida sana" (Planeta). "No es la opinión de un dietista sino un estudio verificado tras estudiar a decenas de miles de personas", dijo el investigador sobre el libro, publicado el mes pasado y que ya va por su cuarta edición. Los beneficios de su venta, apuntó, se destinan íntegros a la investigación.

"Es uno de los científicos que va marcando el paso de los avances en todos los campos", dijo el también catedrático y médico nutricionista del R.C. Celta de Vigo, Federico Mallo, al presentar ayer a Martínez-González, que dio una conferencia en un abarrotado Club FARO.

El eminente científico, uno de los padres de la dieta mediterránea como concepto de estilo de vida saludable, lamentó que "muchas veces se vende en nombre de la salud lo que solo tiene un interés comercial". De ahí la coletilla del título de su libro, "Consejos para una vida sana (sin caer en las trampas de la industria)". Y es que, recordó el también catedrático invitado de la Universidad de Harvard, son muchos los estudios financiados por la industria alimentaria que, por lo tanto, evidencian un conflicto de intereses y tratan de intoxicar a la opinión pública, "confundiéndola".

En concreto, citó las investigaciones sobre los efectos de las bebidas azucaradas en la obesidad, cuyos resultados varían ostensiblemente en función de si hay injerencias o no de la poderosa industria que los produce. Así, subrayó que un análisis que no determine de forma concluyente que las bebidas azucaradas tienen efectos sobre la obesidad responde a otros intereses que no tienen nada que ver con la salud. "Cuando se escriba la historia de la pandemia de la obesidad se dirá que el peor error que se cometió fue complacer a la industria alimentaria", pronosticó.

El azúcar, de hecho, es uno de los grandes problemas de la sociedad actual. "En España tenemos un problema con el azúcar", alertó Martínez-González, que recordó que la Organización Mundial de la Salud recomienda un consumo de azúcares añadidos inferior al 10 por ciento (el ideal sería inferior al 5%) del total calórico del día y que España casi duplica esa cifra, con un consumo del 18,2 por ciento.

También el consumo de grasas es demasiado elevado si bien el experto remarcó que las grasas son necesarias y que se ha demostrado que una dieta baja en éstas no es más saludable que la mediterránea, rica en productos como el aceite virgen extra ("100% grasa") o los frutos secos, que contienen un alto índice de grasa y que, en contra de lo que se cree, no engordan. "Nosotros recomendamos en nuestra dieta tres raciones de frutos secos a la semana", aseveró.

Durante su intervención, Martínez-González aludió a decenas de estudios publicados en las mejores revistas científicas para refrendar todas sus afirmaciones. "El libro se llama 'a ciencia cierta' porque todo lo que se incluye en él tiene evidencia científica", subrayó.

Al respecto de los lácteos, el catedrático señaló que "se les atribuyen más beneficios de los que en realidad tienen" y, de ellos, solo destacó los yogures como parte de una dieta saludable "siempre y cuando no reemplacen a la fruta", reivindicó. El calcio, además, puede obtenerse también del brócoli, las habas o las almendras, entre otras.

Otra de las recomendaciones fue cambiar el pan blanco por integral y reducir el consumo de patatas, arroz y pasta además de la bollería y las galletas.

Según recordó, en 1980 había 120 millones de obesos en el mundo, una cifra que en 2015 alcanzó los 600 millones. "Ahora está en 650 millones de obesos y se prevé que en 2030 el 60% de la población tenga un Índice de Masa Corporal (IMC) superior a 25", aseveró.

"La obesidad es la gran pandemia del siglo XXI y no somos conscientes de hasta qué punto nos va a hacer daño todo esto", aseveró el experto, que añadió que "el sistema de sanidad pública no es sostenible con estos niveles de obesidad y sobrepeso". Así, consideró "ideal" el IMC de 22 si bien constató que el sobrepeso se determina a partir de 25.

"La salud está en nuestras manos", apuntó. Para ello, insistió en la importancia de tener un IMC inferior a 25, no fumar, realizar 149 minutos de ejercicio físico a la semana, una alimentación sana y controlar el colesterol, la tensión y la glucosa.