"Mi tardamudez", la carta viral de un niño tartamudo de 10 años que coloca a cada uno en su sitio

Juan Carlos es un niño de 10 años que no dudó en realizar una carta que se convertiría en un fenómeno social al reivindicar que su tartamudez no es para él un problema, todo lo contrario. "A mis padres tampoco les importa y a mi profesora tampoco", remarca.

Y se atreve a señalar el bullying y cómo la sociedad ve a un niño tartamudo. Este el texto completo de la carta que ha dado la vuelta al planeta gracias a las redes sociales:

"Que yo recuerde, mi tartamudez empezó con 4 años. A veces, se chulean de mí, pero a mí la tartamudez me parece algo único que muchos niños no tienen. La tartamudez me suele pasar cuando estoy nervioso o cuando me pongo histérico. A mis amigos y a mi hermano no les importa que yo sea tartamudo. A mi no me parece que la tartamudez se algo malo cuando alguien me pregunta, yo le digo tan feliz, que soy tartamudo.

Los que se chulean suelen (siempre son) los de la E.SO., pero a mi me sale por un oído y me entra por otro. Ninguna clase de quinto, que es el curso en le que estoy, se chulea de mi, ni se ríe. Así que me siento muy a gusto en mi colegio. A mis padres tampoco les importa y a mi profesora tampoco.

A mi me gusta mi tartamudez pero aún así me llevan mis padres a un logopeda para intentar que la tartamudez se controle un poco y pueda hablar mejor. "