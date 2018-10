Una ovación del público en pie por la escuela del mañana

Sin ánimo de desmerecer en absoluto el éxito de la conferencia de Mar Romera, el aplauso en pie de los asistentes al final de ésta, la última del II Foro de Educación, sonó a agradecimiento por la calidad de las cinco conferencias y los cuatro talleres organizados por FARO DE VIGO.

El Auditorio Mar de Vigo, desde primera hora de la tarde del viernes, fue un ir y venir constante de educadores -sobre todo educadoras- con pulseras verdes en la muñeca que no dieron un respiro a sus libretas, bolígrados y teléfonos móviles para inmortalizar cada detalle de los vividos en el evento.

Buena parte del millar de personas que asistió a cada una de las ponencias de Emilio Duró, Catherine L'Ecuyer, Ianire Estébanez, Richard Gerver y Mar Romera tomaron nota de las recomendaciones y pautas ofrecidas en las charlas, ofrecidas desde diferentes enfoques pero con el denominador común de la importancia de la educación y la necesidad de implementarla para mejorar el futuro de las nuevas generaciones.

Hubo tiempo para la reflexión pero también para las risas, como había adelantado Emilio Duró en la ponencia inaugural del viernes: "quiero que os lo paséis bien, pero sobre todo que os sirva". Todos los invitados, de enorme prestigio nacional e internacional, enfocaron sus intervenciones con vocación de entretenimiento con el objetivo de que el público disfrutase de la experiencia pero que también saliesen de allí con una nueva perspectiva más amplia, más motivados y con nuevas pautas que poder aplicar en el día a día.

Por ello, cada vez que uno de los conferenciantes proyectaba una diapositiva clave, cientos de teléfonos móviles se alzaban para fotografiarla aunque en muchas ocasiones apenas diese tiempo a hacerlo por la fluidez de los discursos. También los bolígrafos y libretas ganaron la batalla a los dispositivos más tecnológicos.

Más notas se tomaron en los talleres de Manel Rives, Belén Piñeiro, Aitor Barbosa y Claudia Bruna, repartidos por las diferentes salas del Mar de Vigo a primera hora de la tarde del viernes y ayer, sábado, para cerrar el Foro, que finalizó con un gran éxito de público, con más de 1.300 entradas vendidas, y con el agradecimiento hacia la organización por parte de los invitados. Y sobre todo con la evidente satisfacción de la mayoría de los participantes, resumida en esa gran ovación cerrada que recibió Mar Romera tras su charla,"Educar en las emociones".

"El segudo foro lo hay porque hubo un primero que surgió en un colegio cuando un profesor nos dijo que no había nada y que por qué no lo hacíamos", subrayaba en la jornada inaugural Bruno Rodríguez, responsable de TI de FARO y uno de los responsables del evento. que añadía a continuación que "al acabar aquel primer foro os dirigisteis a nosotros para decirnos que era mejor en tal fecha y que si podíamos traer a la gente que queríais escuchar. Puede haber sido mérito nuestro o demérito el haber conseguido o no traer a quienes queríais, pero estamos seguros de que es mérito de todos vosotros el éxito de este segundo foro así que muchas gracias de verdad".