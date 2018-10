El internet de las cosas, IoT por sus siglas en inglés, es uno de los pilares de la cuarta revolución industrial. La posibilidad de conectar en la red objetos repartidos por el planeta ya ha empezado a transformar el día a día de las empresas. Y el gigante tecnológico Microsoft ha apostado fuertemente por ofrecer estos servicios. Héctor García Tellado (Ourense, 1983) forma parte desde 2014 de la división Azure, donde se desarrollan las tecnologías más punteras que empezarán a utilizar las compañías en los próximos años.

Microsoft lo fichó mientras cursaba un MBA en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y desde el pasado enero dirige su propio equipo de ingeniería. Entre otros proyectos, diseñan estrategias para conectar las refinerías remotas de una petrolera mundial, lo que permitirá obtener estadísticas o ganar eficiencia en el traslado de personal. Otro de sus clientes es una multinacional de supermercados que solo en EE UU suma 10.000 puntos de frío y que recurre a los servicios de IoT para conocer el estado de los alimentos conservados desde cualquier lugar.

"Seattle es la meca de los servicios en la nube. Diseñar el futuro de la tecnología implica carecer de referencias, tienes que creártelas tú. Esto es bastante estresante porque no sabes qué va a triunfar en el mercado. Pero también la parte divertida", reconoce Héctor, que acaba de regresar a los cuarteles generales de Microsoft en Redmond, donde suman unos 45.000 empleados, tras un viaje de trabajo por varios países europeos.

Aunque trabaja en una de las primeras tecnológicas del mundo, el ourensano estudió Física en su ciudad natal. Y recién titulado con premio extraordinario, en 2006 empezó a trabajar como consultor para IBM en Madrid. Después de seis años y siendo jefe de proyectos, decidió "reinventarse y abandonar la zona de confort" solicitando una beca Barrié para seguir formándose en el prestigioso MIT.

"Aprendí muchísimo. Me cambió la perspectiva de mi carrera profesional, pude complementar mi base tecnológica con conocimientos de gestión y finanzas, y me dio la oportunidad de entrar en el mercado laboral norteamericano, algo que cada vez es más complejo por el entorno sociopolítico", destaca Héctor.

A pesar de la realidad del país, él se muestra optimista: "Los trámites migratorios se demoran y el porcentaje de alumnos internacionales en MBA ha bajado un 10%. Es algo que no tiene sentido en un país de inmigrantes como es EE UU. Pero no creo en el tremendismo. Puede parecer un retroceso tremendo si acercas mucho el zoom, pero las empresas están haciendo lobby para seguir contratando a extranjeros. La tendencia sigue siendo buena".

Héctor asegura que su formación como físico le ayuda en su día a día. "Las carreras científicas te enseñan a pensar y a resolver problemas abstractos relacionados con la ciencia, la tecnología o la empresa. Lo más importante es ser capaz de aportar diversidad a la manera de afrontarlos", reflexiona.

"Apasionado" por la innovación, ha encontrado en EE UU el entorno ideal. "Se trata de formarte continuamente y de entender que para progresar hay que tomar riesgos y fallar muchas veces. Aquí lo que se penaliza es no fallar, porque entonces no aprendes. Y ésta es una de las principales diferencias con España. A veces se la da más importancia a las herramientas que a fomentar esta mentalidad. Hay que dar libertad a los trabajadores. Pero también es verdad que nuestro país ha evolucionado muchísimo. No creo en el inmovilismo y en el prejuicio de que somos diferentes, podemos mejorar", sostiene convencido.

Y, en este sentido, apunta a la generación Barrié: "Es un orgullo formar parte de esta familia. Es un ejemplo de la Galicia moderna, la que huye del pesimismo y la resignación. El éxito no solo se define por el lugar donde vives. Quedarse también es una opción pero es muy interesante salir al extranjero y formarte en un polo mundial de innovación y en ebullición constante como Seattle o Silicon Valley. Y luego regresar si quieres para aportar. Además irte fuera no te hace perder la galleguidad, sino que valoras más lo local. A mí me gustaría volver algún día, pero por ahora quiero seguir aprendiendo".