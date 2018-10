La marimba con acento vigués que suena a futuro prometedor

Para quienes no la conozcan, la marimba es un instrumento de percusión parecido al xilófono. Se toca golpeando con unas mazas las "teclas" dispuestas en un armazón que parece una mesa. Y a cada nota que da, el vigués Álvaro Jurado va cumpliendo sueños y retos, interpretando su propia escala musical a la gloria.

Con 24 años ya es profesor numerario en el conservatorio de Córdoba y acaba de ver publicado su primer disco. "Memento vivire" es el reconocimiento a su trayectoria académica, tan fulgurante como virtuosa. Jurado se alzó en 2017 con el Premio a la Excelencia Musical Mans Futuro, otorgado por la Xunta y la Fundación Paideia. El galardón recompensa con la grabación de un CD el esfuerzo y el talento de jóvenes artistas gallegos que han acabado sus estudios de música en la comunidad. Álvaro se graduó en el Conservatorio Superior de Vigo con Matrícula de Honor. "Me sorprendió ser el ganador porque la propuesta que presenté era de música contemporánea. En muchas ocasiones parece que la clásica está mejor valorada y el resultado revela una apuesta valiente del jurado", explica Álvaro.

En abril acudió a los estudios Mans para realizar una ilusión que tenía desde niño: grabar un disco. "Memento vivire" (acuérdate de vivir) es el título de un canto a la vida de 45 minutos y tres piezas: Ultimatum I de Nebojsa Zivkovic; Grab it! de Jacob ter Veldhuis; y el Concierto de marimba y cuerdas de Emmanuel Séjourné. "El disco tiene un hilo conductor, un recorrido de lo malo a lo bueno de la vida. Empieza con un tema que plasma el dolor y el lamento de la guerra de los Balcanes; continúa con una pieza basada en los gritos de los condenados en el corredor de la muerte, con influencias del rap y otras músicas urbanas; y termina con una música reflexiva que mezcla jazz, rock y flamenco, una pieza agradecida al oído", describe el joven músico.

En el último tema contó con la colaboración de la pianista Ana Senn, a la que Álvaro dedica grandes alabanzas: "Es una fantástica pianista y gran profesional".

Extracto del Concierto de marimba y cuerdas de Emmanuel Séjourné interpretado por Álvaro Jurado.

"En Mans han tratado el sonido de la marimba de forma excelente. Nunca he oído este instrumento tan bien grabado", destaca satisfecho y agradecido por el buen resultado de su "opera prima". "Espero que sea el primero de muchos discos", desea ilusionado.

Su plaza como funcionario con tan solo 24 años le brinda una estabilidad económica que permite invertir en su pasión y afrontar nuevos proyectos musicales, otras metas para seguir avanzando. En definitiva, para continuar subiendo peldaños en su particular escalera a la gloria musical.

Álvaro Jurado destaca el "gran nivel" que hay en Galicia. Ahora que es profesor ve desde el otro lado el trabajo de los alumnos, lo que le ha llevado a darse cuenta del elevado listón musical que hay en nuestra comunidad. "Estamos en primera línea, con un nivel altísimo en percusión que hay que reivindicar. Además en Vigo gozamos de excelentes compositores", y hace mención a Juan Eiras, quien le compuso una obra para su fin de carrera.

Su virtuosismo ya despuntó en el programa Got Talent, de Telecinco, donde él y tres amigos impresionaron al jurado con su espectáculo a golpe de marimba. Aunque no lograron el pase a la final del concurso, su grupo "Abmiram Quartet" cosechó alabanzas por su forma de combinar la música clásica con el humor. Los percusionistas siguen ofreciendo actuaciones por toda Galicia aunque ya sin Álvaro Jurado, que por motivos profesionales se vio obligado a decir adiós al cuarteto de marimba más famoso de España. Pero la distancia no hace el olvido y el joven vigués sigue muy de cerca la evolución y actuaciones de sus amigos, a los que desea el mayor éxito.