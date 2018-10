El lado menos rosa del cáncer de mama

A lo largo del 2018, se han diagnosticado 32.825 nuevos casos de cáncer de mama. Actualmente, tiene una tasa de supervivencia a 5 años superior al 90%.

En Galicia, el Programa de Detección Precoz de Cáncer, desde los 50 a los 69 años -mediante una mamografía cada dos años- y el rápido acceso de los pacientes a consulta especializada a través de vías de diagnóstico rápido, ha logrado rebajar hasta en un 30% la mortalidad. Pero también hay voces críticas con la franja de edad. "Los recursos son limitados", confiesan a puerta cerrada algunos ginecólogos consultados sobre por qué en La Rioja, por ejemplo, esa franja de edad es más amplia e incluye cribado por debajo de los cincuenta.

Del último año publicado, 2016, se pueden ver más datos que no animan al optimismo. De los 6.385 fallecimientos registrarons, casi el 40% eran mujeres en edad laboral.

Por otra parte, la "cultura rosa" no tiene en cuenta en qué medida las mujeres están en posición de atender sus necesidades socioeconómicas y si cuentan con los medios para recuperarse y reinsertarse "sin estigmas en la sociedad", tal como denuncia desde hace años la activista viguesa Beatriz Figueroa que, a sus 53 años, se ha visto obligada a volver a trabajar a pesar de una incapacidad. También Susana G, asturiana, casada y con un hijo, que fue diagnosticada de carcinoma de mama en 2011: "Mi situación actual es que soy una mujer, con 48 años, de una familia azotada por el cáncer, con un hijo que sacar adelante, desempleada y plagada de incertidumbre ante un futuro que está claro no me pertenece. Me levanto cada día para enfrentar con la esperanza de no caer en una depresión o en una exclusión personal y laboral", indica.

Más optimista es la visión de la viguesa María Esther, una superviviente de 63 años a un cáncer que le diagnosticaron en 2001 y que le acarreó seis ciclos de quimioterapia, la extirpación de un pecho -que le reconstruyeron dos años después de la mastectomía- y que estuvo a tratamiento durante al menos 9 años. La prótesis se rompió unos ocho después y hubo que reemplazarla. Por eso, María Esther relata una serie de pasos, que incluyeron dos operaciones más, para extender la piel y lograr adecuarla al nivel del otro pecho. El final fue satisfactorio. "Lo primero que pensé fue en morirme, luego te van dando esperanzas y te vuelves más positiva. Es tremendo verte sin pecho. Era horroroso. Yo no me quería ver desnuda. No me quitaba la prótesis jamás. Solo para ir a la ducha", recuerda. Como miembro de la AECC, ensalza la labor de acompañamiento que realizan donde, afirma, encontró su segunda casa. También el apoyo de su familia y su marido. "Debes ser positivo. La actitud es importante, pero más la ayuda de tu entorno".





Mº Esther Rodríguez - Expaciente

"Verte sin pecho es terrible; yo solo me quitaba la prótesis en la ducha"