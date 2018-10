A política pecha os "mundos" de Ferrín

Baixo o título "A nación da clase obreira" celebrarase esta tarde (19.30 horas) a cuarta e derradeira mesa de debate en torno a poliédrica figura de Xosé Luís Méndez Ferrín que lle tributa o Ateneo Atlántico con motivo do seu 80 aniversario. Tralo éxito das tres convocatorias precedentes celebradas na Casa Galega da Cultura, nas que se abordou a faceta xornalística, poética e narrativa do ourensán, nesta ocasión cinco expertos afondarán no seu compromiso político no Auditorio Municipal do Areal. Está previsto que o homenaxeado, ademais, acuda hoxe a esta cita.

"É un home real de extraordinaria memoria, cheo de vida e de humanidade. Un home de conciencia e un fenómeno en estado de apertura conceptual e sentimental, un pouco como un cabalo arraiano", describiu a deputada de En Marea Ánxeles Cuña, que moderará un debate no que os relatores están estreitamente vinculados a Ferrín, con traxectorias compartidas.

"Hai un binomio fantástico entre literatura e política, o activismo político e a paixón literaria son indisociables e agradezo ao Ateneo formar parte desta proposta que reforza esa idea de que é un dos escritores e políticos de maior poder simbólico de Galiza, que expresa ideas e que é unha figura poliédrica que contén moitos mundos", sinalou Cuña en referencia ao título do ciclo, "Os mundos de Ferrín".

A política fixo fincapé na relación de "fraternidade e complicidade" que ten Beiras con Ferrín pero tamén o resto dos ponentes. "Velos compartir angueiras políticas, fraternais, lúcidas, radicais e liberadoras será moi interesante ademais de importante e necesario", rematou.

"Ferrín é unha desas raras e escasas personalidades que adoptan unha pauta de compromiso e unha escala de valores mesmo desde a adolescencia", lembrou Xosé Ma nuel Beiras, que coincidiu co escritor a mediados dos 50 na Universidade de Santiago. Xa entón, afirma, "tiña un compromiso co país que se traduce primeiro na asunción do idioma propio que daquela estaba perseguido polo franquismo e estaba empezando a reutilizarse na escrita literaria", destaca o histórico político. Ao mesmo tempo que formaba parte da "xeración de 'La noche'", apunta Beiras, "rapidamente a súa evolución cristaliza nun compromiso ideolóxico e político co pobo galego" que levouno a participar na fundación da Unión do Povo Galego (UPG) e logo, xa na clandestinidade, como dirixente.

O escritor Antón Dobao compartiu co escritor espazos na "Trabe de ouro" ou as "Redes escarlata". "Falarei de como interpreto eu a súa traxectoria e o seu perfil político e sobre todo en que medida inflúe nos espazos políticos que existen. Creo que determina moito certos cambios de concepción do vello galeguismo político, se entende sobre todo como ruptura constante dende o punto de vista político e como unidade ao mesmo tempo", sinalou o escritor.

Con Ferrín tamén estivo Manuel San Severiano Caxide, neste caso dende a militancia na OPG que compartiron entre os anos 70 e o 82. "O papel de Ferrín foi o dun militante mais pero un referente para todos pola súa personalidade, a súa formación e o seu traballo intelectual, que era sobresaínte. Por iso, ainda que era un mais, el destacaba", apuntou.

Sobre o compromiso de Ferrín con Galiza tamén falará o exportavoz nacional do BNG Xavier Vence, quen reflexionará sobre "o seu papel de animador do debate de ideas e político, contribuindo a un enriquecemento da cultura política da esquerda e do independentismo". Vence aproveitará tamén para relfexionar "sobre o momento político actual e a importancia de que Galiza conte con forzas políticas cun proxecto plenamente autónomo para contruibuir a transformación social cunha perspectiva nacional e internacionalista que dispute a hexemonía á dereita no noso país".





