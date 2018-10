A TVG e a canle lusa RTP colaboran en "Auga seca", un 'thriller' de seis episodios ambientado en Vigo y Oporto

As cidades de Vigo e Oporto serán o escenario da nova coproducción internacional, a serie de ficción "Auga seca", un trepidante thriller de seis episodios que conta a historia de Teresa, unha muller que toma a decisión máis arriscada da súa vida e decide infiltrarse nunha organización criminal coa intención de vingar a morte do seu irmán. Unha historia de vinganza cargada de xiros e sorpresas onde nada é o que semella.

A Televisión de Galicia e a canle portuguesa RTP asinaron este mes un acordo para poñer en marcha esta coproducción xunto coa produtora galega Portocabo e a portuguesa Sp Televisão.

Despois da boa acollida do drama romántico "Vidago Palace", as dúas canles públicas acordaron dar luz verde a unha nova coprodución entre ambos os dous territorios.

A produción correrá a cargo da empresa galega Portocabo, responsable de series como "Luci", "Vidago Palace" ou a recente "Hierro", producida para Movistar+ e Canal Arte, e contará coa colaboración da empresa lisboeta Sp Televisão, a produtora de televisión máis importante de Portugal.

Malia atoparse en fase de escrita de guión, "Auga Seca" xa recibiu propostas de tres distribuidoras internacionais e espertou o interese de varias canles europeas. Nos próximos días a lista de socios deste ambicioso proxecto verase ampliada e completada.

MipCom de Cannes

O proxecto, que xa conta coa axuda á produción do Agadic, será presentado esta semana no MipCom de Cannes, o mercado internacional de televisión máis importante do mundo para a compra-venda de contidos audiovisuais de entretemento. Portocabo é unha das oito productoras que forman parte da delegación "Films from Galicia" encabezada polo Agadic e que estará no Mipcom de Cannes ata este xoves. Esta misión comercial enmárcase no programa de promoción exterior do audiovisual galego que mantén a Consellería de Cultura e Turismo.