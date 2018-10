CLUB FARO | Díez: "Está demostrado que el populismo no funciona y que trae más problemas"

"Ser solidario y compartir con la sociedad, y tener una sociedad más justa y más estable es baratísimo porque la alternativa es el populismo, el fascismo, la delincuencia en las calles. Esto de que se reparta mejor lo que se genera tiene sentido porque es más estable y más sostenible a largo plazo", aseguró ayer José Carlos Díez, profesor de Macroeconomía Internacional en el Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresa (ICADE) y divulgador económico, durante su intervención en el Club FARO.

El economista regresó a Vigo para presentar su nuevo libro, "De la indignación a la esperanza. Construir la España del bienestar es posible" (Plaza & Janes), con el que da continuidad al publicado hace cinco años, "Hay vida detrás de la crisis", en el que propone un plan económico no solo para salir de una crisis "que ha dejado en la cuneta a medio millón de familias", apostilló, sino para crear un modelo para España en la era digital y tecnológica. Este plan pasa por la adaptación de las empresas a los retos de las nuevas tecnologías, en cuyas ventajas para la humanidad confía plenamente.

La tecnología que hoy conocemos es la consecuencia de lo que se hizo hace diez años, pero la que estamos produciendo hoy será una revolución mucho más intensa y va a tener enormes efectos. "Las tecnologías siempre han sido buenas para el ser humano, aunque los procesos de transición son duros y no son perfectos", aseguró el economista, que fue presentado en el Auditorio Municipal do Areal por Juan José Santamaría, presidente decano del Colegio de Economistas de Pontevedra.

Díez repasó los puntos más importantes que explican las crisis y fue muy crítico con el Gobierno de Mariano Rajoy en su gestión de la crisis, pero también calificó de "disparate" el anuncio del presidente Pedro Sánchez de subir el salario mínimo interprofesional un 12% en un año. "Ya estaba pactada la subida el año pasado, pero hacerlo de una vez es un disparate. No hay precedentes de algo así en ningún sitio del mundo", afirmó el economista, quien añadió que las pymes serán las más perjudicadas.

Sobre el Brexit aseguró que ni siquiera el Gobierno británico sabe qué va a suceder y criticó a los políticos que defendieron el "no" a la salida del Reino Unido de la Unión Europea por continuar en sus cargos tras la victoria del "sí". "Del Brexit solo sé que no sé nada y el problema es que nadie lo sabe", dijo. También se refirió al "virus" del populismo que se extiende por todo el planeta. "Nosotros lo atribuimos a la crisis, pero es un fenómeno global", dijo el economista, quien advirtió del riesgo que conlleva. "Se ha demostrado que el populismo no es la solución a los problemas, que no funciona y que suele ser la causa de más problemas. Sin embargo, cuando la gente ha perdido la esperanza, necesita creer en algo", sentenció. Asimismo, rechazó la teoría de que no hay que hacer sobre la economía, ya que esta actitud es la que está dando pábulo a los populismos.

La propuesta de Díez pasa por la adaptación de las empresas ya establecidas. "No estoy en contra de las 'startups' ni muchísimo menos, pero tienen que ser las empresas que ya están funcionando y que saben ganar dinero, y que conocen a sus clientes y tratar con sus empleados, las que tienen que entrar en un proceso de modernización. Tampoco tienen que ser todas. La ventaja que tenemos es que somos un país pequeño", apostilló. Y puso el ejemplo de la multinacional gallega Inditex, que se proyectó al mundo a partir de una pequeña tienda de batas de guatelé.

"Inditex es la empresa con más éxitos de Europa de los últimos 30 años, y un ejemplo de que la modernización es posible", aseguró el economista, que también se refirió a otras empresas gallegas, y especialmente las viguesas. "Vigo es un referente en cuanto a cómo se gestionan las mercancías empleando las nuevas mercancías y la inteligencia artificial", señaló el economista, que añadió:"Las nuevas tecnologías traen otros tipos de empleos y ahí tenemos que estar. Y aquí la prioridad está en la sociedad, por un lado los empresarios, que son claves en este proceso, pero también los trabajadores porque un 40% de las personas en edad de trabajar tiene el nivel de secundaria o menos. Esto es un nivel de cualificación bajo y muchos tendrán empleos que son realizables con robots", afirmó.