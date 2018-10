Claudia Bruna: "Hay que educar al niño desde lo que es y no desde lo que queremos que sea"

No hay recetas mágicas a la hora de educar a un hijo, como tampoco hay dos niños iguales. Pero la calidad de la comunicación puede marcar la diferencia entre construir unos cimientos sólidos en la relación con los hijos o alimentar el alejamiento. La asesora experta en liderazgo Claudia Bruna mostrará en "Descubriendo a Matías: coaching para padres", taller que impartirá dentro del II Foro de Educación que organiza FARO, cuáles son las bases de una buena relación entre padres e hijos, y abordará algunos de los errores que más comúnmente cometen los progenitores y que tienen consecuencias negativas en los pequeños.

- ¿Qué ofrece el coaching a los padres?

-Yo descubrí el coaching en el mundo empresarial, cuando trabajaba en marketing. Vi cómo impactaba positivamente en los equipos y vi que también era útil para mí, para descubrir a mis hijos y para que ellos se conocieran mejor y descubriesen cuáles son sus talentos, a sacarles lo mejor de ellos mismos, porque cuando conectas con tu mejor versión eres capaz de conseguir tus sueños, que es lo que los papás queremos. Es un nuevo enfoque para ayudar a nuestros hijos a que se conozcan, se descubran y sepan dónde están sus potencialidades, y para acompañarlos en su camino. El objetivo principal del taller-charla es crearles conciencia, primero de lo que no hay que hacer, de pequeñas cosas que sin querer hacemos los padres, y después, darles unas pautas.

- ¿Qué errores?

-Por ejemplo, poner etiquetas. Enseguida etiquetamos porque vivimos en un mundo muy crítico y nos han enseñado a solucionar problemas en vez de ver la parte de valor. Todo esto lo explico desde el cariño y el sentido del humor para darnos cuenta de que, sin querer, a veces los padres hacemos cosas que tienen un impacto negativo en nuestros hijos. Cuando le decimos al niño repetidamente que es lento, al final se lo creerá y será lento. Es el efecto Pigmalion. ¡Ojo con las etiquetas! Hablo también de la presencia, de cómo llegamos a casa y todavía llenamos la mochila de preocupaciones, aún con el móvil, mandando mensajes...

- La falta de tiempo es un mal muy extendido...

-A veces no es tanto la cantidad como la calidad. Es importante estar mientras estamos, de dejar los móviles y estar un poco más para ellos. Y saber escucharlos; escuchar con atención, con interés.

- ¿No sabemos escuchar?

-En general, escuchamos muy mal, porque en vez de escuchar al otro estamos escuchando lo que nos dice nuestra voz interior. Lo que nos dice nuestra interpretación de lo que nos cuentan, en vez de estar centrados en lo que realmente nos cuentan. Con los niños pasa un montón, no solo porque estamos haciendo mil cosas mientras están hablando con nosotros, sino también porque no prestamos atención a lo que dicen. ¿Cuántas veces decimos: "Eso ya me lo has contado mil veces"? Y a lo mejor hay un nuevo detalle que te vas a perder por la falta de escucha. Tampoco hay que juzgarles, no hay que opinar tanto sobre lo que nos dicen. Los niños son como las bellotas, llevan dentro todo lo necesario para convertirse en un gran roble. Por lo tanto, no tenemos que meter nada en ellos, sino sacar lo que son, lo que ya tienen. Hay que educar desde lo que son y no desde lo que queremos que sean. Por lo tanto, deja de opinar y pregunta más cómo lo ve él, cómo lo haría él...,porque a lo mejor su forma de funcionar es muy distinta a la tuya. Hay que dejar de meter tanto nuestra manera de ser y descubrir más la suya, preguntando y respetando al niño. Todos somos distintos e igual de maravillosos y con esa tendencia a juzgar y a pensar que lo nuestro es lo mejor podemos cargarnos a un hijo. Una frase que siempre les digo a los padres es que nada cambia, pero cuando yo cambio todo cambia, y realmente lo veo cada día. Si el padre escucha distinto, actúa distinto, se comunica distinto, al final el niño cambia.

- ¿Uno de los secretos es la comunicación?

-Es fundamental. La comunicación es uno de los temas para el que más ayuda piden los padres, porque es el principal problema que tienen, especialmente en la adolescencia. Si tú no generas una buena conexión, si no escuchas a tu hijo, si no hay asertividad, cuando esa conexión falla, los niños desconectan. Los niños se enteran de todo, y no solo de la comunicación verbal, también de la no verbal. El niño nota cuando estás enfadado, preocupado, triste... Hay tres elementos fundamentales de la comunicación que trabaja el coaching: la conexión (entendimiento y la comprensión entre dos personas), la escucha activa (escucha con atención) y saber preguntar (con preguntas más abierta y no cerradas, para que el otro reflexione). El objetivo del coaching es ayudar a que el otro encuentre sus propios recursos, y esto es reflexionar y potenciar sus propias capacidades, porque si a tu hijo le dices todo lo que tiene que hacer, al final le estás haciendo más pequeñito de lo que puede llegar a ser, y esto es lo que pasa con el superproteccionismo. Hay que ayudar y acompañar a los hijos, sí, pero cubrirles cualquier situación no, porque entonces lo desconectas de sus habilidades, de sus recursos, y entonces serán niños a quienes les costará cortar el cordón umbilical porque tendrán una gran dependencia de sus padres. También tenemos que enseñarles a gestionar sus frustraciones.

- La educación emocional está muy en boga últimamente, ¿pero se tiene en cuenta?

-El problema aquí no es que los padres no queramos, es que no sabemos, porque en nuestra época no había una asignatura de educación emocional, que es tan fundamental porque somos seres llenos de emociones. Mi objetivo con el coaching es educar a a los padres en emociones, que conozcan cuáles son y ayudarles a gestionarlas y aprender a escucharnos, y a escuchar a nuestros hijos, a apreciar la remociones porque no hay emociones buenas ni malas.

- ¿Y quién educa a los padres en emociones?

-Exacto. Todos lo hacemos lo mejor que podemos, aunque a veces nos faltan muchas habilidades emocionales y al final, sin querer, hacemos cosas de la que no nos sentimos satisfechos.

- Hoy se habla mucho de niños tiranos.

-Y es verdad. Esto es porque hay una falta de límites porque el padre o la madre que no quiere ser autoritario y quiere ser más tierno, dulce o más tranquilo; confunde el decir las cosas bien dichas con no poner límites. Hay un miedo, creo, a poner límites, porque pensamos que esto es autoritario, y no. Se pueden poner de una manera cariñosa, empática y asertiva sin ser autoritario, y el niño va a entender perfectamente esos límites. Encontrar el cómo es clave para poner límites y que el niño no nos tome el pelo. Los límites tienen que ser eficaces y que los niños los entiendan, pero sin llegar a amenazarlos constantemente, porque esto tampoco es exitoso.

- ¿La excesiva permisividad es la forma que tienen muchos padres de compensar la falta de tiempo que pasan con sus hijos?

-Sin duda, porque el tema material es muy accesible,así que si te pide algo, se lo das, pero también porque a los padres nos cuesta mucho decir que no porque también suena autoritario y porque como estoy poco tiempo, el poco tiempo que estoy lo disfruto sin que haya mal rollo. Pero poner límites no es malo. Al revés, es positivo para el niño, porque le ayuda a caminar con más seguridad. Luego está la otra cara de la moneda: los padres que siempre dicen que no. Esto tampoco es. También hay que dejarles que exploren. Por ejemplo, en el tema de la comida. Siempre tiene que haber un orden, pero si un día les dejas que elijan ellos no pasa nada. Este es el equilibrio entre poner límites y dejarles que exploren.