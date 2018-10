Stacie Collins: "Nuestros conciertos recargan de felicidad y de energía positiva a nuestro público"

Stacie Collins y su banda son una verdadera bomba incendiaria sobre el escenario. Procedentes de Nashville, mantienen vivo el verdadero espíritu del rock&roll: vivir deprisa y noche tras noche salir al escenario como si fuera la última, para rendir pleitesía a ese público que ama fielmente su música.

Presentan "Roll The Dice" (2017), su mejor álbum hasta la fecha, en el que han colaborado algunos de sus viejos e inseparables amigos: Dan Baird (Georgia Satellites), Audley Freed (Cry of Love, The Black Crowes), Brad Pemberton (Ryan Adams, Bluefields), Al Collins (Jason & the Scorchers). Pero en su concierto de Vigo del próximo martes esperan grandes sorpresas, ya que sonarán temas nuevos y viejas canciones que hasta la fecha nunca habían tocado por estos lares. "Si están buscando un buen momento o necesitan un buen impulso de energía deberían venir a nuestro concierto -dice a FARO la rockera estadounidense-. Os garantizamos una buena dosis de rock y diversión".

-¿Cómo está saliendo la gira?

-De momento todo ha salido muy bien. Aunque como siempre hemos tenido algunos baches en el camino. Todos ya han enfermado, hemos sobrecargado los músculos de la espalda, y mi bajista Al tuvo un accidente también durante una carrera de burros [risas[ y su espalda también ha sufrido alguna que otra sobrecarga. Aparte de eso, está siendo excelente.

- ¿Cómo describiría a la banda?

-¡Son unos verdaderos cabronazos! y un poco presumidos también [risas[. Al Collins toca el bajo. También es mi manager turístico, compositor principal, esposo y toca en una histórica banda llamada Jason and the Scorchers. Jon Sudbury toca la guitarra, él es de Swansea (Gales), un tipo fantástico y tranquilo, capaz de tocar cualquier cosa y además canta, lo tiene todo. Ola Goransson es el miembro más nuevo de la banda, procede de Estocolmo, Suecia, y añade un nuevo elemento al espectáculo. Se comprometió con su novia hace unos días cuando estábamos en Suiza en la cima de una montaña.

- Vuelve a España, uno de sus lugares favoritos para tocar.

-Me encanta tocar en España, hay tantas cosas buenas aquí... Amo el corazón de la gente. En este país se encuentran algunos de los mejores fans de la música de todo el mundo. Y cómo no, amo la comida. También la arquitectura y el mar.

- En esta ocasión regresa a La Iguana Club de Vigo.

-Recuerdo perfectamente La Iguana Club. La última vez que estuvimos allí tocamos tan fuerte que se fue la luz durante una canción [risas]. Tuvimos que terminar ese tema en la oscuridad. Todos en la sala comenzaron a cantar juntos y fue genial. Finalmente todo se arregló y continuamos el show. Fue tan genial que ese recuerdo perdurará eternamente.

- Sus conciertos son pura energía. ¿Pero cómo los describiría a aquellos que todavía no los conocen? ¿Por qué no deberían perderse este concierto de Vigo?

-Los fans en España me dicen que se sienten tan afortunados de que hayamos venido a tocar. Es una oportunidad y ocasión real para ver una buena banda de rock and roll. Nuestros shows recargan de felicidad y energía positiva a nuestro público, para el siguiente día o para la semana. ¡Algunos incluso describen nuestros conciertos como algo mágico! Y así es como los sentimos también nosotros.

- ¿Podría adelantarnos algo sobre el futuro de la banda?

-Planeamos grabar un nuevo disco el año que viene. Estamos escribiendo canciones para eso ahora con mi nueva formación. Hemos grabado tres o cuatro maquetas hace un par de semanas. En nuestros conciertos de esta gira estamos tocando algunas canciones nuevas y otras de discos anteriores que nunca antes habíamos tocado, así que cada noche es diferente.