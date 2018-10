La transferencia de conocimiento, clave ante el reto del sector vitivinícola gallego

Que los resultados de estudios vitivinícolas no se queden en las revistas científicas y las mejoras lleguen a los viñedos. O, lo que es lo mismo, "que ciencia y empresa caminen de la mano" es una de las tablas de salvación propuestas ante el reto del cambio climático en el mundo del vino en Galicia. Cinco expertos del sector de la viticultura aseguraron en "Diálogos con FARO" que hay que "adaptarse rápido a los nuevos conocimientos" y "sin frentismos", por parte de las administraciones, las empresas, la Universidad y los centros de investigación, con la premisa de no llegar tarde.



El debate sobre "El cambio climático en la viticultura en Galicia" arrancó con la reflexión sobre la mesa de si es real y palpable ese cambio y fue moderado por el redactor jefe de FARO, Benigno de la Torre. Precisamente, la investigadora en Viticultura del CSIC, María del Carmen Martínez alude a la falta de estudios rigurosos y datos fehacientes que lo aseguren.



La ausencia prácticamente total de lluvias en el mes de septiembre -tradicionalmente el de la vendimia en Galicia- ha sido uno de los aspectos a destacar unánimemente en el inicio de las ponencias. Es raro en esta latitud. Pero al mismo tiempo, ha beneficiado a una campaña que se prevé buena, con unos posibles 60 millones de kilos de uva.



El director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, de la Consellería de Medio Rural, Manuel Rodríguez, aludió en varios momentos a cierta coincidencia en el sector agrícola al referirse a cambios en la floración y maduración de diferentes especies.



Para el director general del grupo Martín Códax, de la D.O. Rías Baixas, Juan Vázquez Gancedo, no existe ápice de duda: los síntomas evidentes del cambio climático ya se perciben en los ciclos fenológicos y la graduación alcohólica de las uvas. Vázquez, miembro de diferentes mesas sobre cambio climático en España, se ha mostrado pionero en tomar medidas en su bodega a la hora de mitigar los efectos del calentamiento global -incluso valora la reubicación de viñedos- y, en colaboración con la Universidade de Vigo, ha diseñado una estrategia para minimizar el impacto -o huella de carbono- sobre el medio ambiente en las actividades vitivinícolas, tales como el transporte. "El cambio climático es un hecho desde el punto de vista práctico", aseguró el que fue "Personalidad del Año 2017 en el mundo del vino para los International Wine Challenge Merchant".



La viticultora y bodeguera de la "Adega Dona Elisa" -enmarcada en la D.O. Ribeiro- explicó que, trabajando igual desde hace catorce años "con las mismas variedades en los mismos lugares", ha habido efectos en uvas de godello, por ejemplo, que le han sorprendido. Con su dilata experiencia a pie de viñas, la experta ha resumido muy gráficamente que cada vez los refranes de su bisabuela -referidos al campo- le resultan menos infalibles.



La investigadora del CSIC María del Carmen Martínez introdujo una duda sobre tales afirmaciones: "Las plantas tienen virus; hay cuestiones que son achacables más a enfermedades de la vid, que se están detectando, que al aumento de las temperaturas", alegó. Martínez se ha mostrado muy reacia a relacionar el cambio climático con efectos en los ciclos fenológicos y aduce falta de estudios rigurosos.



"¿Desde cuánto hay polillas en el racimo?", se preguntaba Luis Buitrón, quien asegura también haber observado "cambios drásticos" en la D.O. Ribeira Sacra, relacionadas con el clima. Aún así, los expertos también coincidieron en la influencia de productos fitosanitarios y abonos que han introducido los viticultores, en el resultado actual de las cosechas.







Mª Carmen Martínez - Investigadora Viticultura - CSIC





Mª Carmen Martínez - Investigadora Viticultura - CSIC

"Trabajemos juntos con honestidad, desde la empresa y la ciencia, para poder avanzar"

La directora del grupo de Investigación de Viticultura del CSIC en la Misión Biológica de Galicia, María del Carmen Martínez –del que también es fundadora– es la experta más escéptica ante las supuestas evidencias del cambio climático de los reunidos en "Diálogos con FARO".

"Aún no hay estudios rigurosos, profundos y amplios", atajó la experta, que avalen las consecuencias de la subida de temperaturas en los viñedos de Galicia. Y eso que, según recordó, la Estación de la Misión Biológica es la más antigua de España en datos de medición climática –desde 1934–, y que de momento, según la experta, no marcan una anomalía significativa. La investigadora echa en falta "datos históricos reales de bodegas", que permitan comparar entre la evolución fenológica de las mismas variedades de vid.

Martínez se mostró como firme defensora de que ciencia e industria trabajen de la mano en viticultura, como ocurre en países cercanos como Francia. "Trabajemos juntos con honestidad, desde la empresa y la ciencia, para avanzar", propuso.

Asimismo, la experta trató de desmentir que los últimos años hayan sido los más cálidos del último medio siglo. "La serie desde 1959, 60 y 61 ha sido la más tórrida".



Manuel Rodríguez - Dir. Axencia Galega da Calidade Alimentaria





Manuel Rodríguez - Dir. Axencia Galega da Calidade Alimentaria

"El medio rural es algo más que un estereotipo o tópico: somos un sector que hacemos todos"

El director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), de la Consellería de Medio Rural, Manuel Rodríguez, asegura que la producción vinícola en Galicia de las cinco D.O. no ha sido descendente esta década. Al contrario, ya van seis años de una serie histórica por encima de la media.

"La apuesta por una línea de seguros es la propuesta más clara de la Administración gallega ante el cambio climático en la viticultura", alegó el experto. El objeto de la campaña de contratación del seguro de viñedo es incrementar la cobertura de este tipo de pólizas en Galicia y hacer frente así a las adversidades climáticas, como heladas, granizo o sequía extrema; inclemencias que agrava el cambio climático. Y es que en nuestra comunidad apenas un 20% de los viticultores tienen asegurados sus viñedos. El responsable de Agacal y también experto en ordenación del territorio se mostró crítico con una visión aún estereotipada del mundo rural en Galicia. "El sector agroforestal ha cambiado mucho y la imagen que se sigue trasladando en ciertos ámbitos es ese tópico rural, que no refleja que hay empresas muy punteras", lamentó. "Es algo más que un tópico y un estereotipo: somos un sector que hacemos todos".



Dubi Marimo - Viticultora y bodeguera (Dona Elisa D.O. Ribeiro)





Dubi Marimo - Viticultora y bodeguera (Dona Elisa D.O. Ribeiro)

"Necesitamos más información por si hay cambios a corto plazo que ya debemos contemplar"

Su vino "Canción de Elisa" fue finalista de la última cata Oficial de vinos del Ribeiro celebrada en San Clodio. Así que el testimonio de la viticultora y bodeguera de Adega Dona Elisa (D. O. Ribeiro), Dubi Marimo, aportó la experiencia a pie de viñas de una tradición familiar. Aunque sigue los consejos y trabaja las tierras de sus antepasados, Dubi asegura que las viñas han cambiado, tanto en el sistema de conducción, como los socalcos. Técnicas que antes trataban de retener la humedad en la tierra y que ahora ya no ve tan precisas... "Estamos plantando variedades autóctonas que deberían de soportar mejor las temperaturas, pero no lo están haciendo", lamentó con un caso práctico sucedido este año: tras un julio lluvioso, al cabo de 15 días de sol, se quemaron las hojas de una de sus plantaciones de godello, comentó ante la investigadora y experta en del CSIC. Dubi asegura que desde 2004 trabaja exactamente igual en sus viñedos, con las mismas variedades en los mismos lugares. "Los pequeños viticultores no tenemos un plan estratégico. Necesitamos más información para corroborar si hacemos las cosas bien y si hay cambios a corto plazo ya que debemos introducir", aseguró en relación al cambio climático.



Juan Vázquez Gancedo - Dir. Martín Codax (D. O. Rías Baixas)





Juan Vázquez Gancedo - Dir. Martín Codax (D. O. Rías Baixas)

"El cambio climático es un hecho práctico; mitiguemos emisiones y adaptémonos desde la ciencia"

El director general del grupo Martín Códax, en Rías Baixas, miembro de diferentes mesas sobre cambio climático en España puso luz a la temática desde su apreciación personal: "No voy a polemizar sobre si hay que aguardar 30 o 50 años para establecer con datos si existen cambios climáticos, pero acabamos de vivir los dos últimos más cálidos desde que existen registros, según MeteoGalicia y no importa si la temperatura va a crecer 0,7º o 0,5º grados. Trabajaremos con la hipótesis de que algo sucede, para que no nos coma el lobo", resumió. De hecho, en sus viñedos aseguran haber percibido que los estados fenológicos se adelantan –en unas 2.400 parcelas–. "Hemos visto entre dos y tres semanas de adelanto, tanto en floración como en maduración.

"En nuestro día a día, deberíamos hacer algo para reducir nuestra huella de carbono", indicó en relación a que Martín Códax ya ha logrado reducir las emisiones un 5% –con un plan en colaboración con la UVigo–. Vázquez ve preciso también concienciar en los Consejos Reguladores de las D. O. Algo tan palpable, según su visión, que pone en riesgo desde la economía de una empresa, hasta las propias vidas –en referencia las muertes por lluvias torrenciales en Mallorca–.



Luis Buitrón - Pres. AGE (Asociación Galega de Enólogos)