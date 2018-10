CLUB FARO | Escolar: "La sentencia Gürtel no es la normalidad judicial, es una heroicidad"

Una suerte de diálogo entre el periodista Ignacio Escolar y el juez Joaquim Bosch sobre la injerencia del sistema político en el judicial ha fructificado en el ensayo "El secuestro de la justicia", que el también magistrado Julio Picatoste califica como "un libro necesario que es sobre todo un viaje judicial a través de los últimos años".

Picatoste, juez de la Audiencia Provincial de Pontevedra, presentó la conferencia que Escolar y Bosch impartieron ayer en Club FARO en la que todos coincidieron en que la separación de los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) está cada vez más debilitada, lo que redunda en la calidad de la justicia. "La regeneración democrática no es posible sin una separación de poderes", aseveró el juez gallego."En España nunca ha sido especialmente sólida pero ahora está más débil por los políticos. Cada vez más, la corrupción política campa a sus anchas, existe una sensación de impunidad y está plenamente instalada en el sistema", subrayó Bosch, exportavoz de Juezas y Jueces para la democracia.

La corrupción política centró buena parte de la charla en un abarrotado Auditorio Municipal del Areal en el que también se habló de las condenas a la banca, los desahucios, el proceso catalán o las causas abiertas relacionadas con la libertad de expresión, desde la condena a los titiriteros que usaron en su obra una pancarta que ponía "Gora ETA" hasta las condenas por los chistes de Carrero Blanco o a músicos por sus letras. "La libertad de expresión no ampara solo lo que es políticamente correcto, también lo que puede molestar o no nos gusta, eso no significa que se incite a la comisión de delitos", remarcó Bosch, que al respecto subrayó que "el retroceso en nuestro país es tremendo, tanto que ha cambiado el mapa de las libertades".

"Estamos a la cola de la Unión Europea en número de jueces y sin embargo en la cabeza en el número de corruptos", constató el magistrado, que atribuyó los problemas a la hora de tramitar los casos de corrupción política al hecho de que "hay un enorme poder para premiar y castigar a los jueces" desde las instituciones políticas.

"Para confiar en la justicia no solo basta con que sea independiente, también tiene que aparentar que lo es", aseveró Escolar, director de eldiario.es que citó como ejemplo el archivo de la causa por las presuntas irregularidades del máster de Pablo Casado, presidente del PP, por parte del Supremo. "Cinco jueces tuvieron que decidir si hay que investigarlo o no, no si hay delito o no lo hay, simplemente investigarlo. De ellos, cuatro fueron nombrados por vocales nombrados por el PP, ¿qué apariencia de imparcialidad tienen?", se preguntó.

Por este motivo, los autores del libro consideran un "milagro" la sentencia condenatoria del caso Gürtel que acabó forzando la moción de censura contra el Gobierno del PP. "Es un milagro que haya salido teniendo en cuenta las presiones a los jueces, las maniobras que utilizó el PP para torcer esa investigación e intentar arrinconarla", afirmó Escolar. Al respecto, recordó que el procedimiento que en su día abrió Garzón pasó por hasta siete jueces y que, incluso tras la sentencia, el Consejo General del Poder Judicial tomó la decisión de apartar a uno de los tres jueces que la firmaron de la toma de decisión sobre qué acusados debían ir o no a la cárcel. "Entre ellos la mujer de Luis Bárcenas, el tesorero del PP que había amenazado con que si ella iba a prisión se iba a acabar lo de estar callado", manifestó el periodista. "El simple hecho de que el CGPJ pueda entrar en algo tan pequeño como quién entra en la cárcel y quién no demuestra hasta qué punto tenemos un problema con la independencia o con la apariencia de independencia de los jueces", constató. "Y si a pesar de todo hubo una sentencia condenatoria, imaginemos qué habría pasado si tuviésemos magistados verdaderamente libres", apuntó. "La sentencia Gürtel no es la normalidad, es una heroicidad", subrayó Escolar.

Lo mismo consideró Bosch, que rechazó los argumentos de quienes defienden que la sentencia Gürtel demuestra que existe una auténtica independencia judicial y una justicia eficaz. "Tienen más medios las tramas corruptas que nosotros, los jueces, para perseguirlas", remarcó el magistrado, que recordó que la sentencia del caso "habla de todo un entramado, una maraña de actividades vinculadas al delito organizado para saquear las arcas de nuestras instituciones". Lo que confirma esa sentencia "sin precedentes", insistió el juez, es que "la corrupción es sistémica y la vemos en todas partes, está repartida en todas las administraciones". La situación actual, aseguró, es "fruto de políticas concretas, de la debilidad de la separación de poderes, del excesivo poder político y de que la sociedad no hizo lo suficiente". "Y desde la justicia debimos dar la voz de alarma mucho antes", admitió.