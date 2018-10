Buenos tiempos para la lírica

La entonación grave y profunda del veterano poeta norteamericano Bob Holman, con su recital de "The Death of Poetry" a dos voces -y traducción simultánea- con el rapsoda Marcos de la Fuente, fue uno de los clímax del festival Kerouac que se cerrará mañana, pero ha dejado patente con su latido público de versos que no corren tan malos tiempos para la lírica en Vigo. Un público afín a la causa poética definió al poeta 'beat', que cuenta 70 años, como "un personaje genial, un tipo con muchas tablas y un gran sentido del humor". Primero leyó poemas cortos en español... cerraba así el segundo día del festival, que se alargó hasta la madrugada del sábado.

Pero el halo de versos y música envolvió otros lugares de la ciudad. Anoche fue el turno de la pianista y cantante salmantina Sheila Blanco, que actuó en el café Vitruvia y deleitó a los asistentes sentada frente a un flamante piano de cola. Blanco, residente en Madrid, aunque con "mucha relación con Galicia", musicó ocho poemas de la "Generación del 27" femenina; una serie de poetas políglotas, formadísimas y aún desconocidas, cuyas biografías y obras son poco accesibles aún. También para la autora fueron "todo un descubrimiento" cuando asistió a la presentación de "Las Sin Sombrero". "Fue un compromiso divulgativo de género para mí, acercar la poesía a la gente que le gusta la música", indicó ayer antes de su actuación. entre las autoras se encuentran Concha Méndez -amiga de Maruja Mallo y novia de Luis Buñuel- Ernestina de Champourcín o Josefina de la Torre.

En su recital, Sheila Blanco trató de contextualizarlas, con su vida y obra, en la segunda ocasión que realizó el repertorio completo. En el Festival Kerouac en Nueva York ya había realizado un adelanto, el pasado mes de abril. "Musiqué los poemas que más me gustaban de esas autoras", reconoce a FARO Sheila Blanco, que reconoce que la gallega Maruja Mallo le causó admiración. "Me fui haciendo con sus poemas y sus biografías en un proceso muy bonito", describe Sheila, que finalizó el acto con un poema suyo cantado a capela ("Los pájaros negros") y una interpretación del célebre "Negra Sombra", en la versión de Amancio Prada.

Antes, por la tarde, el espacio de La Terraza del Corte Inglés. Se citaron Fátima Delgado, gallega residente en Madrid que se engloba en el "Prostíbulo Poético" y es programadora en el Silfest, o Celia Parra, que presentó su último trabajo. El director de la editorial Galaxia, Francisco Castro también presentó el DVD "Versogramas", junto a sus creadores Belén Montero y Juan Lesma. Repetían -y no decepcionaron- los neoyorquinos Bonafide Rojas y Bob Holman. Y entre las nuevas generaciones, hicieron acto de presencia Patricia Zeta, Anna R. Figueirido e Julio Lens Diz.

El Mercado do Berbés se estrenará hoy en el Kerouac con el vermú poético del domingo, un festín de dos horas con performances, conciertos y recitales con música.

Y la tercera edición del #poetryonboard, una atractiva acción poética sobre el mar, metáfora de la unión de ambas orillas -las de la ría y las del Océano Atlántico- que se repite en abril en Nueva York, será uno de los actos de cierre del festival.