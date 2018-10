El primer fin de semana de octubre trae lluvia y un brusco descenso térmico

El primer fin de semana de octubre arranca con una bajada de temperaturas en toda la comunidad y con lluvias, que se extenderán de norte a sur y que barrerán el calor de las últimas semanas. Este cambio se debe a la llegada de una borrasca procedente del Atlántico y la entrada de aire frío, que provocará un "significativo descenso" de las temperaturas, según Meteogalicia.

Con esta situación, durante las primeras horas del día, los cielos estarán parcialmente cubiertos y con el avance de la jornada, comenzarán las lluvias y chubascos. Las máximas descenderán más de cinco grados en algunas zonas como en Ourense, donde los termómetros pasarán de los 30 grados centígrados a los 25 grados y A Coruña, que de los 22º C registrados ayer pasará a 17ºC.

En cuanto a las mínimas, estas oscilarán entre los 7ºC en Lugo y los 14º C en A Coruña. Asimismo, en la zona de las Rías Baixas, se situarán entre los 11ºC y los 12º C.

El viento soplará flojo en el interior y moderado en la costa, del suroeste por la mañana y de norte por la tarde, tras el paso del frente, rolando a nordés por la tarde.

El primer refrescamiento generalizado del otoño se dará en toda la Península. Así, el viento y los fenómenos costeros afectarán a cinco provincias del norte de la Península, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que avisa por riesgo de fuertes vientos a Zaragoza y por fenómenos costeros al litoral de Asturias, Cantabria y País Vasco. La llegada de esta borrasca atlántica propiciará un descenso brusco de las temperaturas -hasta 10 grados menos-, más acusado en el interior noroeste y las primeras nevadas en el Pirineo, según Aemet.

Para mañana domingo, las previsiones de Meteogalicia apuntan a que la comunidad se irá recuperando progresivamente la influencia anticiclónica. De esta manera, se aguardan cielos con alternancia de nubes y claros por la mañana, mientras que por la tarde se espera que predominen los cielos despejados en toda la comunidad. Las temperaturas máximas no experimentarán cambios, por lo que será una jornada frío se espera que los termómetros superen los 23ºC en Vigo y Ourense, mientras que en Santiago caerán hasta los 18ºC y en A Coruña podrían llegar a los 19ºC. Las mínimas, por su parte, sufrirán un pequeño descenso.

Durante el lunes, se espera influencia anticiclónica sobre Galicia, con circulación del este. Con esta situación, se esperan cielos poco nublados o despejados, con algunas nubes altas, según Meteogalicia. Las temperaturas estarán en ligero ascenso, aunque no llegarán a los valores de las últimas semanas y serán más propios del otoño. De esta manera, se aguardan máximas de 23º C en Ourense y 21ºC en Vigo y Pontevedra, así como en A Coruña. En cuanto a las mínimas, las Rías Baixas registrarán valores entre los 15º C de Vigo y los 11ºC de Pontevedra, mientras que en Lugo podrían caer hasta los 4ºC.