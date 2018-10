El grito de menores víctimas de abuso

"Mi padre abusó de mí desde los siete hasta los doce años". Es el testimonio estremecedor de Nadia, que ha decidido hacer público el secreto que guardó durante veinte años. Ella -una mujer rubia de pelo corto y actitud firme- consiguió contarlo solo cuando fue madre y vio a su padre y abusador con su hija en brazos. Eso provocó una catarsis en forma de 'cascada' de confesiones en su familia: su madre y su abuela contaron que también habían sufrido abusos. Y por eso habla ahora: quiere evitar que sus hijas puedan pasar por algo así.

Las palabras de Nadia hielan la sangre. Son solo una parte de la campaña "Rompo el silencio" de la ONG Save the Children, que cuenta con testimonios de víctimas de abuso sexual en España cuando eran menores y pide al gobierno un impulso a la tramitación de la Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia, cuyo anteproyecto pasó el mes pasado por el Consejo de Ministros. La ONG calcula que al menos el 10% de la población sufre algún tipo de abuso en su infancia.

Primero son la "culpa y la vergüenza", según las víctimas, las que paralizan la denuncia. "Tú eres una niña", insiste Gloria Viseras, que sufrió abusos por parte de su entrenador personal de los 12 a los 15 años. Gloria, exgimnasta, competía a nivel internacional. La persona encargada de su formación y de su cuidado en los viajes era también su abusador. "Fue un proceso largo el de los abusos... Yo era campeona de puertas para afuera, pero estaba convencida de que era una niña mala y sucia, y que yo provocaba el abuso, por lo que no quería que la gente lo supiera. También pensaba que nadie me iba a creer", asegura. La relevancia social de su agresor también la intimidaba: "Él era un gran entrenador, le admiraban los padres, le admiraban las otras niñas... y le apoyaban todos", relata sobre el miedo a abrirte.

Más tarde, cuando la persona cuenta con las herramientas -jurídicas y psicológicas- para enfrentarse a su pasado, los hechos han prescrito para la Justicia, reflexiona Sara, víctima de su padrastro en un vídeo de RTVE. Un nuevo batacazo en la moral de las abusadas y abusados sexualmente. También Gloria considera que la actual ley "protege al abusador", porque se basa en aspectos administrativos y no emocionales de la persona que sufre esa violencia". "No pedimos una condena inmediata, solo poder poner a nuestros abusadores ante un juez", alega.

"Sus testimonos son una muestra inequívoca de que existe una problemática arraigada en nuestra sociedad. Seguimos sin las herramientas jurídicas necesarias para garantizar la protección de los menores", explica Andrés Conde, director general de 'Save the Children'.

La mitad de las denuncias por abuso sexual tienen a un menor como víctima. La ONG calcula que hay más de 4.000 denuncias anuales, y crecen cada año. Pero el dato más doloroso es que Save the Children cree que que se denuncian solo el 15% de los casos reales. De los que se atreven a dar el paso muy pocos consiguen llegar a juicio. Las denuncias son desestimadas, o bien porque en la instrucción no se observan pruebas suficientes (en la mayoría de los casos solo se cuenta con el testimonio de la víctima), o bien porque el delito ha prescrito.

Con 50 años, Emiliano se atrevió a contar los abusos que sufrió en su etapa escolar: un cura del seminario en el que estaba interno acudía por la noche a los dormitorios comunes. Todos lo sufrían, ninguno lo contaba: "Nadie me hubiera creído en aquella época, o me hubieran metido en un psiquiátrico, 'este niño está loco, no sabe lo que dice'", asegura en un vídeo. Pero las secuelas le han acompañado toda su vida. "Llegué a un punto de pensar en tirarme hasta a un pozo, en suicidarme, quitarme la vida", confiesa.

ONG y psicólogos piden que se creen más recursos de atención a las víctimas y juzgados especializados en menores para que los casos afloren. Ahora solo vemos la punta del iceberg. Los menores están especialmente desprotegidos porque sus abusadores suelen ser personas de confianza, incluso familiares. Cuando Nadia lloraba su padre le decía "esto es lo que hacen todos los padres con sus hijas, tú no te preocupes, no te pongas triste", relata.





André Conde - Save the children

"Carecemos de las herramientas jurídicas para proteger a los menores"