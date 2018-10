La depresión golpea cada vez antes

La depresión es una de las enfermedades psíquicas más comunes y según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2020 será ya la segunda causa de discapacidad. Afecta a 300 millones de personas en el mundo, o lo que es lo mismo, al 5% de la población planetaria, mientras que una de cada cinco desarrollará un cuadro depresivo a lo lago de su vida. Solo en Galicia, más de 135.000 personas padecen un trastorno depresivo. Sin embargo, continúa siendo una enfermedad sobre la que se pasa de puntillas. No despierta empatía porque no provoca señales externas y aún prevalece la idea de que quien está deprimido "es porque quiere".

La estigmatización no disminuye, y mucho menos su incidencia. Los especialistas advierten de su progresivo aumento, y no solo en la población adulta; también en los menores. La OMS calcula que un 2% de los niños de entre 6 y 12 años padece un trastorno depresivo, y entre un 4 y un 6% de los preadolescentes (12 y 14 años). Hay estudios que apuntan que el uso de las redes sociales triplica el riesgo de padecer depresión y ansiedad porque muestran una realidad distorsionada que puede hacer pensar que los demás tienen una vida mejor.

Sea como sea, lo cierto es que los casos de depresión y de ansiedad han aumentado un 70% en personas jóvenes en los últimos 25 años. "Hay varios factores que explican este aumento. El primero es que la detectamos más porque hay más profesionales atentos y una mayor sensibilidad y, por lo tanto, se diagnostica más. Luego, se conjugan factores personales, de gestión de las emociones y de las frustraciones del día a día; y también factores familiares y comunitarios. Tenemos que enseñar a los niños a gestionar las emociones negativas, pero también tenemos que reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos", explica con motivo del Día Europeo de la Depresión el psicólogo vigués José Eduardo Rodríguez Otero, presidente de la Sección de Psicología y Salud del Colegio Oficial de Psicología de Galicia.

"La depresión, además de causar mucho sufrimiento a quien la padece, tiene un enorme impacto en la familia. No pasa de una forma inocua, sino que sacude la vida de todos. Pero también tiene una gran repercusión social: bajas laborales, coste de los tratamientos", explica.

La depresión es una enfermedad muy seria, advierte, que se presenta como un conjunto de síntomas de predominio afectivo -tristeza, apatía, desesperanza, irritabilidad y sensación subjetiva de malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida-, y también pueden estar presentes, en mayor o menor grado, síntomas de tipo cognitivo, volitivo y somático.

Según la OMS, la depresión es la causa de una muerte cada segundo en el mundo, lo que arroja un cómputo anual de 800.000 suicidios. "El suicidio ocasiona en España el doble de muertes que los accidentes de tráfico y es la segunda causa de muerte en los adolescentes después de los tumores", alega.

El dato positivo es que puede superarse, aunque el camino puede ser largo y complicado. "Hay que pedir ayuda y seguir las indicaciones de los especialistas", explica. En el proceso de recuperación, el papel de la familia es fundamental. "Yo les diría que es mucho más importante el apoyo que el consejo. Es arropar a la persona para que sepa que no está sola", afirma el psicólogo, que también incide en la necesidad de acabar con los estigmas que rodean aún esta enfermedad. "Quien tiene depresión no está mal porque quiera estar mal como cree mucha gente, ni quien tiene pensamientos suicidas es porque no quiera vivir. Quiere vivir. Lo que no puede es seguir viviendo con ese dolor", afirma el psicólogo, que asegura que los profesionales de la Unidad de Salud Mental de Vigo están "absolutamente desbordados". "Si hoy pides una primera consulta con el psicólogo clínico, la tienes en junio del año que viene", afirma.