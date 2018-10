Nieves Herrero confiesa que sufrió abusos de niña

Nieves Herrero ha ofrecido una entrevista al periódico ´Público´ en la que ha decidido contar uno de los episodios más desagradables de su infancia. "Cuando tenía entre tres y cinco años sufrí abusos de un amigo de mis padres". De esta manera, la periodista decide poner fin a su silencio y hacer pública su experiencia.

"Dicen que no se tiene memoria y conciencia de las cosas hasta los cinco años, pero yo recuerdo todo aquello perfectamente". De hecho, Herrero recuerda concretamente las manos de su agresor. "Recuerdo sus manos y sus cosquillas. Sus cosquillas que no tenían que existir porque llegaban donde no tenían que llegar. Eran manos de plomo, manos que pesan", explica la periodista.

Ante este desgarrador relato, Nieves Herrero asegura que todavía "tiembla" al contarlo. "No hay derecho a que te roben la infancia", concluye.