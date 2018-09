Invitados de octubre en el Club FARO

Una conferencia sobre los graves incendios de hace un año en el sur de Pontevedra abrirá la nueva programación del Club FARO, que este mes de octubre abordará temas como el terrorismo yihadista, la Inquisición y la hechicería en el Siglo de Oro, la figura de Frida Kahlo, la prevención del narcisismo y la búsqueda de la felicidad. Además, el juez Joaquim Bosch y el periodista Ignacio Escolar analizarán las virtudes y problemas del sistema judicial; el economista José Carlos Díez abordará los nuevos retos de la economía, y el doctor Miguel Ángel Martínez-González aportará consejos para una vida sana.

El Club FARO DE VIGO inicia el próximo miércoles su programación de octubre. Todas las conferencias-coloquio se celebrarán a las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal do Areal (C/ Areal, esquina C/ Oporto, Vigo), salvo la de Joaquim Bosch e Ignacio Escolar, que comenzará a las 19.30 horas. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

Octubre de 2017 marca un antes y un después en el sur de Pontevedra en lo que respecta a los incendios. ¿Qué hizo distinto este episodio respecto a lo que vivimos otras veces?¿Podría haberse previsto?¿Qué factores influyeron? ¿Cómo podríamos evitar que se repitiera algo así? En su conferencia Juan Picos Martín, director de la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra, formulará estas preguntas e intentará aproximarse a algunas de sus respuestas.

Mozart hizo política. Casals desafió a Franco y a Hitler. Barenboim unió a palestinos y a judíos... La música y la política se han ido entrelazando a lo largo de la historia, pero es una relación poco menos que desconocida. El periodista y musicólogo Antoni Batista Viladrich ofrecerá una gran panorámica de la música política de todos los tiempos, compositores e intérpretes.

Sentirse feliz, es la mayor riqueza que podemos disponer, el mejor activo para nuestra salud, la clave de nuestra autoestima personal. José Antonio Flórez, catedrático de Ciencias de la Conducta de la Universidad de Oviedo, ofrecerá una conferencia terapéutica en la que nos descubrirá el valor intrínseco de la felicidad y de "ser feliz" como soporte fundamental de la salud, del bienestar y de la longevidad.

Joaquim Bosch, ex portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, e Ignacio Escolar, director de eldiario.es, expondrán la crisis del sistema judicial. Sostienen que, en una escalada sin precedentes, las injerencias políticas son muy visibles, se concentran en la cúpula judicial y son especialmente peligrosas en los casos de corrupción.

¿Es verdad que ha terminado la crisis? ¿Qué secuelas ha dejado? ¿Inflaremos otra burbuja? ¿Está España condenada a vivir del turismo? José Carlos Díez, uno de los mejores divulgadores económicos de este país, analizará los retos políticos y económicos de España, Europa y la economía global.

Lo único que la Iglesia no ha cambiado en sus dos mil años de historia es el hecho de que Satán sigue entre nosotros.Los exorcismos han aumentado en los últimos años. De "Inquisición, hechicería y posesiones en el Siglo de Oro", hablará el escritor Teo Palacios.

Qué ver, cómo actuar, donde acudir frente a una posible radicalización violenta son los temas que abordarán el criminólogo y analista en terrorismo de etiología Yihadista, Insurrección y Movimientos Radicales David Garriga y el analista en Terrorismo Yihadista y Geoestrategia Internacional Antonio Martín.

"Hoy hemos entendido que ser delicadas y a la vez fuertes supone nuestra esencia más natural, y eso sucede gracias a mujeres como Frida Kahlo". Son palabras de Susana Martínez Vidal, que abordará la figura de la artista mexicana como rompedora, moderna, feminista, femenina y amante.

Por qué a la gente le cuesta adelgazar? ¿Qué comemos que deberíamos retirar inmediatamente de nuestra despensa? Tras haber estudiado a una población de más de 20.000 personas durante una década, el mayor estudio continuado hecho nunca sobre salud pública en España, eldoctor Miguel Ángel Martínez-González aportará consejos para una vida sana en la conferencia titulada "Salud a ciencia cierta".

Vivimos en una sociedad cada vez más narcisista. El culto al ego y a la imagen son pilares de un sistema basado en el consumo. El psicólogo y doctor en Biología Julio Rodríguez explicará cómo "Prevenir el narcisismo", aportando herramientas para detectar cualquier pequeño indicio de estas conductas en los niños con el fin de formar a personas seguras de sí mismas y con una autoestima sólida.