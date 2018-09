El Mar de Vigo resucita Studio 54

"Cerrad los ojos. Abrid la mente. Bienvenidos al fin de año de 1979 en la ciudad de Nueva York", con esas palabras arranca el nuevo "The Hole Zero" que ayer abrió la temporada oficial del auditorio Mar de Vigo y que hasta el próximo domingo, día 30, transportará al público a los años 80 a través de un espectáculo que combina cabaret, burlesque, circo y música regados por una buena dosis de humor.

Sobre el escenario, treinta artistas que cantarán, bailarán y ejecutarán números acrobáticos imposibles que dejarán pegados a las butacas a los asistentes y como maestro de ceremonias el actor Manu Badenes, caracterizado como el dueño de la mítica discoteca Studio 54, donde se mezclaba elegancia y libertinaje a partes iguales.

Con los grandes éxitos de los ochenta como banda sonora y acompañados de un sensacional despliegue técnico, con decenas de cañones de luz apuntando por doquier, el auditorio del Mar de Vigo comienza la temporada transformado en una discoteca con ambiente ochentero en la que ni siquiera faltan las míticas bolas de espejos y las mesas en primera fila. De hecho, por primera vez se ha suprimido la Zona A del recinto donde se han instalado dieciséis mesas con capacidad para unos sesenta espectadores que podrán tomarse un cóctel "The Hole" e incluso degustar jamón ibérico, sandwiches, snack o ensaladas. En la carta también hay vino, refrescos, combinados con y sin alcohol e incluso champagne y cava. "Es la primera vez que transformamos de este modo el auditorio y la propuesta está funcionado muy bien en la venta de entradas", explicó la programadora cultural del Auditorio, Carlota Ojea, que no descarta volver a repetir la experiencia de retirar las butacas para dejar más amplitud ante el escenario si el espectáculo lo demanda. "El auditorio ofrece muchas posibilidades e incluso se podría retirar momentáneamente la fila B e instalar una tarima si fuese necesario", apunta.

Esta pequeña zona de cabaret habilitada ahora para "The Hole Zero" contribuye a recrear la atmósfera de Studio 54 y fomenta la complicidad de los artistas con el público ya que no son pocas las veces en las que bajan del escenario y se confunden con los asistentes en un show que derrocha guiños cómplices con referencias políticas y culturales de España y Estados Unidos aunque sea este último el gran protagonista del viaje hacia la Nochevieja. "Studio 54 es como Pachá Ibiza pero sin Pocholo", explica Badenes en uno de los momentos del espectáculo donde suenan canciones que se han convertido ya en himnos eternos como "Purple rain" de Prince o el "Rolling on the river" que popularizó Tina Turner, entre otros muchos éxitos.

"Bienvenidos a la jungla del placer", indica también el maestro de ceremonias haciendo hincapié también en el canalleo y el punto sexy de esta tercera entrega de "The Hole" que llega de la mano de la productora Letsgo. La diversión está asegurada y también la tensión que provocan los números circenses, que incluyen saltos y acrobacias casi imposibles.