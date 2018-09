Unha festa para unha lingua de premio

Carmela Silva (derecha), con Manuel Bragado e un representante do Festival da Poesía do Condado. // Rafa Vázquez

Carmela Silva (derecha), con Manuel Bragado e un representante do Festival da Poesía do Condado. // Rafa Vázquez

Co salón de plenos abarrotado e os poemas musicados polo grupo Xardín Desordenado. Así comezou na Deputación "Unha lingua de premio", a festa literaria que reuníu a representantes dos concellos convocantes dos premios literarios da provincia, a escritores e editores, a críticos literarios, a librerios e a unha representación de mediadores de lectura. O obxec tivo deste festival é, segundo explicou o deputado de Cultura, Xosé Leal, reivindicar o papel dos certames literarios na consolidación do sistema literario galego.

O eixo central da gala xirou ao redor da dignificación da lingua galega e da reivindicación do papel dos certames literarios na consolidación do sistema literario galego, e nese contexto entregáronselle dous recoñecementos simbólicos a Manuel Bragado (recollido por el mesmo) e ao Festival da Poesía do Condado polas súas traxectorias a prol da lingua e da literatura galegas. Tamén tiveron voz unha representante dos xurados das convocatorias do pasado exercicio, a editora Malores Villanueva, e un representante dunha das entidades convocantes dos certames, Francisco Freire da FANPA de Pontevedra.

A conductora do evento, Ledicia Costas, definiu os premios literarios como "un motor importante que alentan a creación literaria e que procuran a normalización da nosa lingua".

A presidenta da Deputación, pola súa parte, recordou o compromiso da entidade que preside "coa lingua e a nosa cultura", que reivindicou como "as máis importantes sinais de identidade dun país e que o noso talento e creatividade son hoxe recoñecidos no conxunto do Estado".

O deputado de Cultura, Xosé Leal, glosou a listaxe das convocatorias indicando que os premios da provincia establecen "un vínculo cos concellos que os convocan pero tamén con persoeiros destacados da nosa cultura e da nosa historia".

Ademáis da música e a poesía, na festa literaria tivo cabida tamén o teatro, que chegou da man de actrices como Iria Pinheiro e Ailén Kendelman, que levaron ao Pazo provincial as musas que inspiraron a autores nos certames da provincia e que aproveitaron a festa literaria para despedirse e tomarse un ano sabático. O audiovisual proxectado permitiulle ao público facer un percorrido polos concellos e as obras gañadoras. A ilustradora Paula Pereira achegou as pezas de cerámica que se lle entregaron aos homenaxeados e os gravados de agasallo para o público asistente. Catro adegas da IXP Ribeiras do Morrazo achegaron o viño que se serviu no petisco final, e a artista Ana Seoane foi a encargada do deseño e colocación da gran "alfombra dos premios", que recolleu todas as obras e autores gañadoras da historia dos premios.