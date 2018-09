Un Michael Jackon con esencia gallega

"Forever, the best show about the King of Pop", el musical homenaje a Michael Jackson, llegará el próximo mes de octubre al Teatro Afundación de Vigo con tres funciones: a las 18.30 y a las 21.30 horas el sábado día 27 y a las 17.00 horas el domingo 28. Esta supreproducción, la única que cuenta con el beneplácito del padre del cantante, Joseph Jackson, y sus hermanos Jermaine y La Toya Jackson, regresa renovada para repasar los últimos años de carrera del autor de "Thriller". Un bailarín gallego, Álex Blanco, encarna al cantante sobre el escenario en un montaje con música y sonido en directo y en el que siete cantantes con distintos rangos de voz interpretan los temas del artista de Indiana.

"Todos somos muy fans de Michael Jackson y hacemos este espectáculo desde el respeto. No pretendemos copiarlo porque esto sería un error", afirmó ayer Carlos L. López, director de Summum Music, la productora de este musical, que refleja no solo la música del artista, sino también su filosofía de vida. "Nuestro propósito es que el público salga del teatro sintiendo que conoce mejor a Michael Jackson", añadió.

"Forever", que arrancará la temporada de teatro de Afundación, se estrenó en 2011 y tras cautivar a más de 500.000 personas en todo el mundo, regresa ahora con esta nueva producción, de dos horas de duración, basada en la anterior pero con unos números musicales más fuertes, según el productor. Las entradas ya están a la venta.