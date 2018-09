Ferrín, o poeta "inconmensurable"

A homenaxe ao escritor Xosé Luís Méndez Ferrín organizada polo Ateneo Atlántico chega hoxe a súa segunda xornada coa celebración dunha mesa na que cinco autores debatirán sobre a súa poesía, que califican de "innovadora", "inédita" e "inconmensurable", entre outras gabanzas. A Casa Galega da Cultura volverá a acoller a cita (19.30 horas) unha semana despois de que o recinto quedase pequeno ante o interés da cidadanía por participar neste tributo en vida que recibe o extraordinario autor ourensán e ata trinta persoas quedaron sen escoitar os debates da mesa centrada no seu traballo xornalístico por falta de espazo.

Seguindo coa mesma dinámica, cinco escritores analizarán hoxe a vertente poética de Ferrín, que comezou fai sesenta anos con "Voce na néboa" (1957) e que ten entre as obras máis recoñecidas a "Con pólvora e magnolias" (1976, Premio de la Crítica), "Estirpe" (1994) e "Contra Maquieiro" (2005) polas que acadou en sendas ocasións o premio Losada Diéguez.

"Para min Ferrín é un poeta moi inquedo e innovador que presentou moitos modelos literarios distintos e ven potenciado porque el ten afán, creo eu, de que os lectores sexan cada vez máis áxiles", resumiu o moderador do debate Xosé Manuel Outeiriño. O poeta e ensaísta, que traduciu ao castelán "Con pólvora e magnolias", destaca tamén que Ferrín "crea libros moi distintos entre sí, con estilos moi distintos". Ao respecto, subliña o feito de que sexa capaz de "innovar sen perder nunca a conexión con varias tradicións literarias, tanto a galega que aparece moi discretamente entretecida en moitas das súas obras e tamén a dos autores franceses, estadounidenses ou italianos". "A súa é unha confección moi innovadora pero que non quere borrar os logros do pasado", engadiu.

O terceiro dos eixos que abordará Outeiriño na súa intervención é a "tensión entre as formas admitidas da arte, as convencionais, e as informes, as da ruptura desas convencións", características das vangardas. "É unha poesía de certo xeito inédita", resumiu.

"Dende os anos 70 polo menos está no centro de todo o que se pode chamar vangarda, ainda que a palabra non me gusta nada, dentro da poesía galega e a literatura galega", coincidiu Darío Xohán Cabana, que califica a poesía de Ferrín de "incomparable" e o sitúa xunto a Álvaro Cunqueiro "como o mellor poeta do século XX".

"É imposible etiquetar a Ferrín, non hai un artista máis multiforme na literatura galega de ningún tempo. Vai dende o nivel máis íntimo, profundo e persoal ata o nivel colectivo e con moitísimas formas. El é un culmen de toda unha literatura que é a nosa, a galega, pero tamén da historia da literatura mundial. É inconmensurable e podería mesmo comparalo con Picasso porque na súa obra está toda a historia da poesía do mesmo xeito que en Picasso está toda a historia da arte visual", apuntou.

Pola súa banda, a poetisa Helena de Carlos Villamarín tamén afondará nos "vínculos e lazos" que establece Ferrín a través dos seus versos con persoas coñecidas e tamén escritores e poetas. "Falarei dos adicatarios tanto de persoas coñecidas por el como de outros poetas aos que el lle adica libros ou poemas que é un xeito de tecer lazos", indicou. "É un grande poeta e para min é difícil disociar o Ferrín poeta do Ferrín narrador", engadiu.

Na mesa de debate tamén se recitarán versos por parte de Xabier Cordal. "Para min é unha figura cunha dimensión singular como a que pode ter Rosalía de Castro, por citar o caso máis emblemático", apuntou para de seguido explicar a súa comparación. "O que fixo foi reconfigurar o sistema literario. El bótase ao lombo toda a poesía anterior e a poesía contemporánea na que hai bultos tan importantes como o de Cunqueiro e con todo iso no lombo el comeza a formular e falar como poeta dun xeito alto e inédito en canto aos códigos que emprega", apunta Cordal. De feito, considera que o ourensán ten "un xeito único de facer versos". "Trátase dunha poesía moi compacta e ahí está a complexidade do poeta que é a da persoa e o escritor. O seu carácter poliédrico fai que o texto teña reviravoltas, pregamentos, contidos, continuos que invocan todo tipo de mundos", describiu.

Do mesmo xeito que Cordal, tamén recitará versos María do Cebreiro, aínda que no seu caso serán propios e inéditos. "Vou ter a ousadía de recitar poemas meus que están conectados coa poética del", dixo a poetia, que pon como referencia o libro "Estirpe" de Ferrín, que califica como "unha especie de canto os lugares. A min sedúceme moito o traballo que pode facer a poesía a partir da microtoponimia que en Galicia é moi profusa. Cada lugar pequeno ten un espírito singular que Ferrín capta".