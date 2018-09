Aitana y Malú, invitadas de la gala uno de "OT 2018"

Aitana y Malú serán las invitadas de hoy en "Operación Triunfo 2018", que tendrá a Tony Aguilar como cuarto miembro del jurado. Será la gala uno del programa, que volvió a La 1 el pasado miércoles como el espacio más visto del día. En total, 2.321.000 telespectadores (20,5% de cuota) vieron la "Gala 0" y la elección de los 16 aspirantes que finalmente cruzaron la pasarela.Abrirán todos el programa cantando el tema "This is me", de El Gran Showman.