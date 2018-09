"O caderno de Isabel" encherá de cociña tradicional a parrilla da TVG os martes

A Televisión de Galicia (TVG) abre hoxe "O caderno de Isabel", un programa en que a cociñeira Isabel Prada percorrerá as vilas galegas buscando as receitas máis tradicionais do lugar, amosando os seus ingredientes e, sobre todo, como se preparan. Con ela, os espectadores cociñarán e coñecerán os segredos das receitas, coma unhas ricas fabas de Lourenzá, un botelo do Barco ou unhas ameixas á mariñeira.

Este novo programa é unha aposta pola gastronomía galega no seu sentido máis tradicional. Con este formato, percórrense diferentes territorios de Galicia buscando a cociña que xeracións anteriores á nosa preparaban á hora do xantar e que aínda hoxe forman parte da idiosincrasia deses lugares. Isto supón afondar na busca das materias primas para a preparación deses pratos, relacionarse cos veciños que conservan esas tradicións culinarias e, por suposto, dar a coñecer moi de preto a comarca ou bisbarra correspondente.