El "Hijo del Krakatoa" entra en erupción en Indonesia

El volcán Anak Krakatoa, situado en Indonesia, entró en erupción de forma espectacular la noche del sábado al domingo. Su nombre significa "Hijo del Krakatoa", y surgió tras la erupción cataclísmica, en 1883, del Krakatoa, que con una potencia equivalente a 13.000 bombas nucleares como la de Hiroshima, mató a más de 36.000 personas y cambió el clima mundial. De momento la erupción del Anak Krakatoa, que surgió en 1927 de la caldera resultante de la explosión del Krakatoa y crece unos 7 metros al año, no ha producido daños personales, pero se considera peligroso: los vulcanólogos ya recomendaban anteriormente no acercarse a menos de 3 kilómetros de la isla. La erupción del Krakatoa de 1883 pudo escucharse a casi 4.800 kilómetros de distancia, hizo caer la temperatura global en 1.2 grados en el año siguiente y el clima mundial no volvió a los parámetros anteriores hasta 1888.