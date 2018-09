La devoción vence al calor en Porriño

Con el ritmo procesional marcado de forma perfecta por la Banda de Música de Salceda de Caselas, la procesión del Cristo de la Agonía de Porriño recorrió ayer las calles centrales de Porriño desde la iglesia hasta la capilla del Cristo, en un acto que emocionó a muchos de los asistentes. La impresionante imagen fue llevada a hombros por cuatro cofrades y detrás cientos de devotos, que una vez más no quisieron perderse esta procesión, a pesar del día caluroso y los trabajos de la vendimia.

Algunos de los asistentes llegaron muy temprano para coger sitio dentro de la iglesia y otros esperaron fuera la salida del paso. Entre los asistentes, un importante número buscó el momento para tocar al Cristo o pasar pañuelos por la imagen buscando, posiblemente, la mediación divina en problemas del cuerpo o del alma. "Venimos todos los años, es una procesión muy bonita, a veces emociona ver pasar el Cristo y escuchar la música", indicó uno de los asistentes. "Yo paso el pañuelo porque me protege, mi Cristo siempre me protege, y llevo el pañuelo y lo pongo en la mesa de noche y cuando me siento mal lo saco y me lo pongo en el pecho. Él siempre me ayuda", asegura este devoto.

La imagen tardó una media hora en llegar desde la iglesia a la plaza del Cristo, incluyendo una pequeña parada ante el concello.

Después tras girar en la fuente del Cristo y subir las escaleras, fue depositado en el interior de la capilla. Tras la imagen, el párroco Manuel Riveiro, toda una institutición en la localidad. Detrás, varios miembros de la Corporación, entre ellos la alcaldesa, Eva García de la Torre, el teniente de alcalde, Manuel Carrera, y concejales del PP, PSOE y UDDL. En representación de la Diputación acudió el nuevo diputado del gobierno Ángel Rivas. También acudieron representantes de la Guardia Civil y el Jefe de la Policía Local.

Las fiestas de Porriño continúan hoy con numerosos actos en la villa, donde es festivo local. En esta jornada habrá misas a las 09.00, 10.00 y 11.00 de la mañana en la capilla del Cristo. A las 12.00 horas se oficiará la misa de campaña amenizada por el grupo parroquial y habrá después un concierto de la Banda de Redondela.