Ferrín, o xornalista que sempre negou ser

O primeiro dos "Mundos de Ferrín", o xornalístico, protagoniza hoxe a primeira das catro mesas de debate organizadas polo Ateneo Atlántico para rendir tributo ao escritor ourensán. A cita será as 19.30 na Casa Galega da Cultura, onde debatirán Xosé Luis Axeitos, Xosé Ramón Pena, Xosé Manuel Salgado Rodríguez e Gustavo Luca de Tena.

Xosé Luis Méndez Ferrín só estará presente a través dunha carta de agradecemento aos organizadores que lerá a moderadora do debate, Rosa López Fernández, secretaria da revista que el dirixe, "A Trabe de Ouro". A autora, que lembrou que "el sempre dixo que non é xornalista", coincidiu cos demais ponentes na imposibilidade de discernir ao Ferrín xornalista do escritor, o ensaísta e o poeta. "Non podemos compartimentar nunca a Ferrín e non o podemos entender sen o seu traballo no xornal, é imposible porque é unha parte máis dese macrocosmos que el é", dixo López Fernández, que tamén puxo de manifeso a importancia do seu traballo. "O xornalismo de pensamento crítico, de resistencia, igual que el, Ferrín é recoñecible en calquera artigo, en calquera poema e en calquera páxina de novela", apuntou.

O escritor Xosé Luis Axeitos tamén cre que a obra periodística de Ferrín "non se pode separar do resto da súa obra literaria". "Eu coido que o que fai en toda a súa obra é narrar a nación, que non é unha misión histórica senón metanarrativa e non se diferencia do poemario "Estirpe" ou de "Arnoia, Arnoia" ou de "Retorno a Tagen Ata". El busca fontes claras e prístinas e o seu obxectivo é afirmar e narrar o presente da nación e buscar vieiros para o futuro, darlle existencia e perdurabilidade", remarcou.

Así, Axeitos considera que Ferrín "combate" nos seus artigos o "contradiscurso nacional" do mesmo xeito que no resto da súa producción pero coa vantaxe de que se dirixe a un público maioritario. "Para el é unha plataforma importantísima para narrar a nación desde as raíces", apunta o escritor, que profundizará hoxe nas ducias de artigos que falan dos lindes de Galicia, do Bierzo, Asturias e Portugal. "Deume a ocasión de reler porque é distinto cando vas lendo pouco a pouco a facelo de golpe, permite captar cousas que non ves a diario", explica.

Pola súa banda, Xosé Ramón Pena falará durante o seu turno do que el chama "os artigos de intervención" de Ferrín. "Que son os que escribe os luns e os venres que son artigos nos que toca temas históricos e políticos de actualidade, da trastenda e o arsenal de onde nacen eses artigos", indica Pena, que apunta que o escritor "ofrece unha visión alternativa tanto dos procesos históricos como os que nos seguen afectando na actualidade". Ao seu entender, "é un mérito extraordinario porque leva toda a vida forzándose niso, en tentar construir unha visión dos antecedentes históricos e da actualidade alternativa desde Galicia e o fai dunha maneira inmediata, cun estilo propio e que ademais se entenda".

Outro amigo persoal, Gustavo Luca de Tena, falará do "éxito" das columnas de Ferrín, "probablemente o columnista con maior número de seguidores", o que desvela, di, "un erro por parte de moitas familias editoras que escolleron o español xustificando que se trataba dunha decisión soberana dos lectores". O periodista, que engloba os artigos do escritor no "xornalismo republicano galego", considera que a súa popularidade é resultado dunha "exhibición de inxenio, de capacidade, de precisión e de recordos útiles".

Luca de Tena calcula que dende 1981 son máis de 1.200 as crónicas de Ferrín "nas que interpreta o mundo cunha calidade sempre notable e constante". De feito, considera que esas colaboracións deberían compilarse "nunha edición crítica que sería un documento de importancia hemerográfica enorme".





