Una consejera de Castilla y León propone que las tiendas cobren por probarse la ropa

La "idea" lanzada por la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, de que los comercios cobren a sus clientes por probarse la ropa ha causado rechazo entre los comerciantes, hasta el punto de que los de Soria la han calificado como "patochada", y entre los partidos de la oposición.

La consejera planteó el martes en la Conferencia Sectorial de Comercio que los comerciantes cobren a sus clientes por probarse la ropa y ayer, en León, aclaró que "sólo era una idea y jamás una propuesta", además de puntualizar que la expuso con el único propósito de "generar un debate".

Del Olmo salió así al paso a las críticas que ha recibido esta "idea" desde algunas asociaciones de comerciantes tras asistir ayer al Pleno de constitución de la Cámara de Comercio e Industria de León. "Yo no he propuesto nada y sólo puse algunos ejemplos de como incentivar el comercio de proximidad ya que estoy preocupada ante la pérdida de efectivos del sector. ¿Quién soy yo para que un comerciante haga algo?", insistió la consejera.

En este sentido, Del Olmo abogó por que el comercio tradicional se adapte a los nuevos tiempos "con medidas innovadoras y revolucionarias para que dentro de 20 años siga habiendo comercio en las ciudades y pueblos".

Del Olmo mostró su satisfacción porque el ejemplo que está sirviendo de polémica está generando un debate para concienciar a la sociedad y a los profesionales de que hay que "proteger, innovar y reinventar" un tipo de comercio que es parte del paisaje urbano.

Sin embargo, el vicepresidente de la Federación de Comerciantes de Soria (FecSoria), Alberto Gil Ropero, calificó de "patochada" la idea de la consejera de Economía y Hacienda y dijo que se trata de una idea "totalmente contraproducente", porque si se ponen más pegas a los clientes en el comercio tradicional "todavía van a comprar más on line". "No sé si es el contexto, pero me parece un poco patochada lo que ha dicho. No es difícil de entender que eso sea una solución, sino todo lo contrario", manifestó.

El secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, calificó de "delirante" y "surrealista" esta idea, pidió a la consejera que "haga los experimentos en su casa con gaseosa" y aseguró que la situación del pequeño comercio es lo suficientemente grave como para que Del Olmo haga propuestas de este tipo que, en su opinión, son "una ofensa al pequeño comercio".

El portavoz de Ciudadanos en Castilla y León, Luis Fuentes, sostuvo por su parte que los políticos no deben regular la actividad privada y que deben ser en todo caso las tiendas las que decidan sobre cobrar o no por probarse la ropa.

El procurador socialista en las Cortes Pedro González Reglero lo consideró una "broma" y criticó por "improvisada" la iniciativa de la consejera, a la que ha culpado de no convocar "ni una sola vez" a la Mesa del Comercio en la Comunidad, para abordar asuntos "esenciales" para el sector como deberían ser su "adaptación" a la venta online y no un "impuesto" de estas características que vendría a "dar la puntilla" al sector comercial.