Iván ferreiro "Querer tener la visión trágica de Golpes Bajos me hizo daño"

El "costumbrismo medio salvaje" de Germán Coppini y el resto de Golpes Bajos, con esa forma de "enfrentarse al mundo aterrorizado", moldeó la adolescencia de Iván Ferreiro, su música y su forma de mirar al mundo, como deja al descubierto el homenaje que el gallego brinda a sus paisanos en forma de disco. "En algunos momentos querer tener esa visión trágica me hizo daño, cuando podía haberme puesto a mí mismo las cosas mucho más fáciles", reconoce el músico, "un optimista suicida" que "probablemente no suscriba ninguna de las letras" encerradas en este álbum de versiones, pero que las considera clave para enseñarle a la gente de dónde viene él y por qué hace lo que hace.

En "Cena recalentada" (Warner Music), que verá la luz este viernes, Ferreiro (Nigrán, 1970) recrea 19 canciones de Golpes Bajos, desde el corte homónimo que da título al disco, hasta "Tendré que salir algún día", pasando por "Malos tiempos para la lírica o "Lágrimas", temas que lo acompañaron "cada día" en su juventud. "Es un disco personal que habla de un tiempo, el de mi adolescencia, porque aunque Golpes Bajos fuera un grupo muy serio, para mí tenía mucho de ello en cuanto hablaban de alguien enfrentándose al mundo aterrorizado, con todo el peso del rollo religioso", opina.

Destaca composiciones anticipadas a su tiempo, como el "machismo" que denuncia en "La virgen loca", "sobre una mujer resignada", o "La reclusa", "sobre un maltratador".

"Germán hacía un tipo de costumbrismo medio salvaje; era un tipo que sufría y que estaba al lado de todos los que sufrían", destaca el gallego, consciente de que en la obra de Golpes Bajos "no hay ni una canción con luz en la que se diga algo positivo".

La génesis de este proyecto se encuentra en el homenaje que en 2014, en plena gira de su disco "Val Miñor-Madrid. Historia y cronología del mundo" (2013), Ferreiro organizó conjuntamente con el Festival PortAmérica, celebrado entonces en Nigrán, a Germán Coppini, imprescindible cantante y compositor fallecido un año antes.

La casualidad quiso que hace algo más de un año volviera a toparse en un disco duro con las programaciones que había creado para aquel evento. "Lo más duro estaba hecho, así que el disco no costaba nada hacerlo", le dijo a Pablo Novoa, miembro habitual de su equipo desde hace años y guitarrista original de Golpes Bajos.

Es él quien produce "Cena recalentada", que además ha contado con el bajo "potente y peculiar" de Luis García, quien ya se encontraba retirado de la música, y con la colaboración puntual en un tema de Teo Cardalda.

La presencia de hasta tres miembros originales del grupo homenajeado no ha sido un obstáculo para que Ferreiro ofrezca su reinterpretación de las canciones allí donde no interfería con la armonía ni con la letra original, como en el final disruptivo del clásico "No mires a los ojos de la gente".

"Obsesiones"

"Ahí es donde tenía que existir yo con mis propias obsesiones, pero en general se trataba más de una cuestión de limpieza del sonido, porque ellos grabaron en una época en la que todo era más complicado y en la que jugaban con elementos como cajas de ritmos muy simples cuya sincronización era un cristo", señala.

En su discografía, muy breve pero "muy viva", oscilando del punk nuevaolero al funk y a los apuntes latinos incluso, descubrió "unos ochenteros molones con arreglos supermodernos que de repente recuerdan a Daft Punk" y que resultaban perfectos para poner a funcionar "todas las maquinitas" de su propio estudio.

El resultado, que será editado en vinilo, contará con una breve gira después de Navidad. Mientras tanto, Ferreiro sigue trabajando "en sus cositas", a la espera de los nuevos temas que tomarán el relevo a los del previo y aplaudido "Casa" (2017).