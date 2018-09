nacho carretero "Generar un vínculo con la familia de Pablo Ibar es inevitable y también humano"

A Nacho Carretero (A Coruña, 1981) la popularidad le llegó de la forma más inesperada, con el secuestro por parte de un juzgado de su obra "Fariña". Sin tiempo a digerir el éxito de la serie homónima y la sentencia que revocó tras tres meses el veto sobre la obra, el reportero presenta su nuevo trabajo, "En el corredor de la muerte" (Espasa), resultado de las entrevistas con Pablo Ibar, un español que estuvo 24 años en el corredor de la muerte por un triple asesinato del que siempre se ha declarado inocente y que verá cumplido su deseo de que se celebre un nuevo juicio. Será en octubre. Bambú, la productora de "Fariña", ya ha comprado los derechos para llevarla también a la pequeña pantalla.

- ¿No tiene la sensación de que lleva años en promoción permanente?

-Efectivamente, sobre todo el último año con el tema del secuestro, la serie, ahora este libro... ha sido todo muy convulso. No termino de acostumbrarme y es agotador pero es fruto del trabajo. Estoy muy contento, pero sí es verdad que también tengo ganas de volver a una situación más relajada, sentarme y volver a escribir con calma.

- "En el corredor de la muerte" está escrito en un tono aséptico aunque usted cree en la inocencia de Ibar y hay una implicación personal en el drama de esa familia. ¿Ha sido imposible mantener las distancias?

-Es inevitable generar un vínculo emocional y yo lo he hecho, no es algo que niegue ni que oculte. Después de tanto tiempo siendo testigo de su pelea, de ver qué tipo de familia es, qué valores tiene, cuánta bondad hay, evidentemente generas un vínculo emocional con la mujer de Pablo, con su padre, con su hermano y es algo inevitable y también humano. Otra cosa es que todas esas sensaciones se queden donde tienen que estar, que no es en el texto. Mi intención era narrar unos hechos, lo más asépticamente posible, trasladando todo lo que me cuentan los protagonistas y yo no añado conclusiones, ni siquiera adjetivos o descripciones que no salgan de ellos. Y a partir de ahí que sea el lector el que reflexione y concluya pero sin ser yo quien incida en eso.

- ¿Ha sido complicado volcar tantas conversaciones al papel?

-Ha sido de largo recorrido, porque la historia de Pablo la sigo desde hace tiempo y son conversaciones que se van produciendo a lo largo de años. Hubo que recopilar y ponerlo todo en orden, que no se escapase ningún detalle... un trabajo periodístico, vaya.

- En 2012 pudo acudir a entrevistar a Pablo Ibar a prisión, ¿se considera un periodista afortunado?

-La verdad es que fue una experiencia única. El poder estar en el corredor de la muerte, conocer un lugar así, poder hablar con alguien que está allí y que transmita cómo se encuentra, lo que piensa y lo que siente es un ejercicio periodístico superinteresante y también personal porque es una experiencia vital irrepetible y muy impactante que te invita a reflexionar sobre la justicia. Al año siguiente volví otra vez y cuando estás en un lugar así te das cuenta de lo que supone privar a alguien de la libertad y que esté esperando a ser ejecutado. Es un castigo de una crueldad muy grande.

- Con respecto a la futura serie, ¿qué expectativas tiene tras el exitoso precedente de "Fariña"?

-Siendo Bambú la expectativa es la misma, porque ellos tienen la capacidad, y lo han demostrado con "Fariña", de hacer una serie de altísimo nivel, así que yo estoy feliz por el hecho de que otra historia haya suscitado su interés. Estamos descubriendo que no hay nada de malo en explotar cultural y narrativamente esas historias, en sacarlas de las páginas de sucesos y contarlas de otras maneras.

- ¿Qué hará al finalizar esta nueva promoción?

-Lo que tengo en mente sobre todo es buscar tranquilidad para ponerme a escribir nuevas historias para "El País", que es mi trabajo, nuevos proyectos, ayudar con la serie de Pablo cuando empiece a desarrollarse y todo lo que le corresponde a un periodista normal, ya sin esta vorágine.