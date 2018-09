ignacio morgado bernal "No podemos decir cuándo curaremos el alzhéimer, pero no hay que perder la esperanza en la ciencia"

¿Cómo recordamos y por qué olvidamos? A estas preguntas dará respuesta el investigador Ignacio Morgado en la conferencia que impartirá el jueves, día 20 (19.00 horas), en el Auditorio del Arenal de Vigo. El catedrático de Psicobiología de la Universidad Autónoma de Barcelona ha sido invitado por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias de Galicia (AFAGA).

- ¿Por qué olvidamos?

-Recordamos activando los circuitos neuronales que se formaron cuando aprendemos, y aprendemos modificando la estructura y las conexiones de las neuronas. Esas conexiones forman unas redes neuronales que son las que albergan la memoria. ¿Por qué olvidamos? Hay muchas razones. En el caso del alzhéimer, porque las neuronas que albergan la memoria se degeneran y pierden su funcionalidad. Pero el alzhéimer no es una enfermedad de la memoria, sino general neurodegenerativa del cerebro, y la memoria es una de las primeras cosas que se daña. Después se pierden las emociones, las percepciones, el conocimiento del espacio y la capacidad de controlar tu propio cuerpo.

- Ahora se habla mucho de entrenar la mente. ¿Funciona?

-Sí. Por una razón muy importante: no todas las personas pierden memoria por tener alzhéimer. Todos, cuando nos hacemos mayores, tenemos pérdidas de funcionalidad de las neuronas porque las moléculas que las hacen trabajar dejan de producirse en la misma cantidad, y cuando esto ocurre perdemos capacidad de generar nuevas memorias y de recordar las que ya tenemos. Si trabajamos mucho mentalmente y refrescamos los recuerdos de las cosas que nos importan, las neuronas que guardan esa información tardan más en descomponerse. Es como el ejercicio físico para los músculos.

- Hace cien años que fue descrita la enfermedad. ¿Qué incógnitas se han desvelado desde entonces y cuáles son los grandes interrogantes que quedan por resolver?

-Sabemos que las neuronas las destruye la acumulación de una proteína llamada beta amiloide, una especie de basura que se mete en las conexiones de las neuronas e impide que puedan funcionar. En cierto modo sabemos qué pasa, pero no por qué pasa, por qué se forman esas proteínas. Una vez que lo sepamos, nos gustaría saber también de qué forma podemos parar ese mecanismo. En este momento no puedo decirle cuándo vamos a saberlo y cuándo podremos curar el alzhéimer, pero lo que si puedo decir, y esta es la buena noticia, es que hay cientos de laboratorios detrás de estas respuestas. Aunque no sabemos cuándo tendremos una solución, no hay que perder la esperanza en la medicina porque en cualquier momento puede producirse algún descubrimiento que, aunque no la cure, sí retrase su evolución.

-¿Hacia dónde se dirige la investigación?

-Sobre todo a la biología molecular, porque el alzhéimer es una enfermedad molecular. En esta están las claves para poder curar esta y otras enfermedades neurodegenerativas igual o más graves, como el párkinson y el Huntington.

- ¿Cuánto hay de predisposición genética en esta enfermedad?

-Probablemente haya algún factor genético y probablemente lo tengamos muchos, aunque eso no significa que acabemos teniendo alzhéimer. La genética es extraordinariamente compleja. La gente cree que si tiene un familiar con una enfermedad, ellos también la tendrán, pero podemos tener los genes y que estos no se expresen nunca. ¿De qué dependerá esto? De lo que llamamos epigenética, de factores ambientales como el estrés, adicción a las drogas, polución, etcétera, que pueden hacer o no que los genes que ya tenemos se expresen. Antes no moría la gente de alzhéimer porque moría de tuberculosis o de otra enfermedad a los 30 años. Hoy las curamos y se vive hasta los 80 años, con lo que se tienen más probabilidades de tener esta enfermedad, que tiene tendencia a darse en edades avanzadas. Al alzhéimer hay que tenerle miedo, pero no más del necesario. La gente no debe pasarse media vida preocupándose por cosas que nunca van a ocurrir.