"Si hubiera sido ahora, estaría entre rejas", dice el denunciante de Ramos Gordón

"Si hubiera sido ahora, estaría entre rejas". Es la escueta pero contundente reacción de la víctima zamorana que ha conseguido probar la reincidencia de José Manuel Ramos Gordón en los abusos sexuales y violaciones a menores, en este caso cuando era educador en el colegio de Puebla de Sanabria. Aunque es la segunda sentencia canónica contra quien fuera párroco de Tábara durante 26 años -desde 1990 hasta que fue apartado en julio de 2016-, los hechos ahora juzgados ocurrieron antes de los de La Bañeza, donde fue destinado tras salir de Puebla. Conocido en el centro sanabrés entre los estudiantes como "Chema", la revelación del caso de La Bañeza no sorprendió a muchos de los antiguos alumnos que manifestaron que los tocamientos y abusos de Ramos Gordón con ciertos estudiantes era un "secreto a voces". Las primeras reacciones eran coincidentes a la hora de apuntar al pederasta, pero únicamente un alumno zamorano, que estuvo interno entre los cursos 1981 a 1984, materializó una denuncia, tanto en el Obispado de Astorga como en el Vaticano.

En la misma pedía responsabilidad contra el sacerdote y que se extendiera a los que "encubrieron los abusos sexuales, como cómplices de un delito que era de dominio público en el colegio y en las localidades limítrofes".

Por ello, el ex alumno no duda en calificar de "insuficiente y decepcionante" la decisión de privar a su abusador diez años en el ejercicio público como sacerdote -que no en el privado-. Y así se lo comunicó personalmente al obispo de Astorga cuando le citó para comunicarle el resultado de la investigación.