Una enfermedad que va más allá del olvido

El alzhéimer es una enfermedad dura que no solo provoca sufrimiento a quien la padece, sino a su entorno más próximo. Es, además, un mal incurable, que provoca una gran dependencia.

La prevalencia del alzhéimer está ligada a la edad. Se calcula que un 15% de las personas mayores de 65 años padece esta dolencia, lo que se traduce en más de 810.000 pacientes en toda España, de los cuales más de 63.000 residen en Galicia. "Se supone que si viviésemos ciento y pico años, todos acabaríamos teniendo inevitablemente alzhéimer. Hasta no hace mucho, el alzhéimer no se diagnosticaba con total certeza hasta que no se realizaba la autopsia, ya que hay otras enfermedades neurodegenerativas que se confunden con esta", explica Ignacio Morgado Bernal, catedrático de Psicobiología y director del Instituto de Neurociencia de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona, cuya conferencia centrará los actos de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias de Galicia (AFAGA) en Vigo con motivo del Día Mundial de esta enfermedad, que se celebra el próximo viernes 21 de septiembre.

Pero aunque se la conoce como la enfermedad de la memoria, el alzhéimer es mucho más, ya que el enfermo va perdiendo las emociones, de la percepción de la realidad, de los sentimientos y de la capacidad de controlar el propio cuerpo, como explica este investigador.

Afaga también montará una mesa informativa el viernes, de 10.30 a 14.00 horas, en la zona peatonal del mercado de O Calvario, donde además de informar y asesorar sobre la enfermedad, una psicóloga realizará un test de memoria gratuito a quien lo desee. El lema escogido este año por las asociaciones de familiares de enfermos de alzhéimer es "Ella no se acordará. ¿Y tú?".

"Con esta idea queremos hacer un llamamiento a la sociedad para que tome 'conCiencia' real de la problemática de las enfermedades neurodegenerativas; al ámbito científico, de ahí el término 'conCiencia', para lograr un mayor compromiso de los profesionales y las empresas para impulsar las investigaciones; y, por supuesto, a las administraciones públicas, que son quienes tiene la llave que abre puertas a la investigación, a las ayudas y a la dotación de recursos", explican desde Afaga. La asociación instalará mesas informativas también en Tomiño, Salceda de Caselas (mañana) y Porriño (viernes).

Asimismo, el VI Congreso de Investigación e Innovación en Enfermedades Neurodegenerativas (CIIEN) reunirá entre mañaña y viernes 21 en Santiago a más de un centenar de investigadores de referencia nacional e internacional para poner en común los principales avances en el tratamiento del alzhéimer, párkinson y huntington.

Este congreso, que tendrá lugar en la Facultade de Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), está organizado por la Fundación Reina Sofía, la Fundación Centro de Investigación en Enfermedades Neurológicas (Cien) y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas (Ciberned), en colaboración con el Ayuntamiento de Santiago.

El congreso se inaugurará mañana, con la presidencia de la reina Sofía, presidenta de la Fundación Reina Sofía. Durante las tres jornadas de duración se sucederán las ponencias de referentes mundiales. La primera conferencia será a cargo del doctor de la Universidad de la Sorbona (Francia) Harald-Jürgen Hampel y estará centrada en el desarrollo de la medicina de precisión para el alzhéimer.

Le seguirá, ya durante la tarde, la presentación del doctor en medicina genética del Centro de Investigación Médica de la Universidad de Bonn (Alemania) Michael T. Heneka sobre el papel del sistema inmunitario en estas enfermedades.

Por su parte, el investigador de la Universidad de Turín (Italia) Adriano Chiò profundizará en el papel de los fenotipos cognitivos.