elena zulueta de madariaga "Somos los primeros de España en ofrecer un máster de comida vegana"

Habla con la convicción de quien cree en lo que defiende. Quizás porque para esta emprendedora la mejor herramienta para luchar a contracorriente durante tres décadas haya sido la firmeza. Elena Zulueta, directora de la Escuela de Hostelería Harina Blanca, creyó en la formación como ingrediente profesional imprescindible cuando en la hostelería eso no se estilaba. Tuvo que convencer a muchos -empezando por su entorno más cercano- de que no se había vuelto loca, después de dejar a un lado una prometedora carrera en el mundo de la empresa para, como decían, "meterse en la cocina".

-He entendido que los inicios no fueron un camino de rosas.

-Fui la primera directora de una Escuela de Hostelería en España, aquí en Vigo, cuando no había más que hombres en el colectivo. He tenido que trabajar durísimo durante este tiempo; a contracorriente, porque la cocina estaba mal vista. Hablo de momentos en los que los proveedores no servían si sabían que hablaban con una mujer. Para mi fortuna, esta voz con cariz masculino me ha ayudado a disimular. (Risas)

-Usted venía del mundo del marketing y la empresa, ¿cómo fue percibido ese cambio?

-Imagínate. Una mujer que hace treinta años tenía estudios superiores y luego un máster, dejase todo aquel mundo para 'volver a los fogones'... fue percibido como una crisis personal, una chaladura.

-Pero ha demostrado que, en el fondo, era una visionaria.

-Hace años que vivimos el 'boom' de la cocina, pero nosotros llevamos en Vigo treinta años. Han pasado por nuestra escuela más de 11.000 alumnos y tenemos a profesionales nuestros trabajando por toda España, Europa y el mundo. Eso nos ha dado una experiencia indiscutible e imprescindible para transmitir una buena formación. Estamos en trámites de abrir una Escuela en Alemania y otra en Argentina. Ya hace tiempo que apostamos por la cocina vegana y ecológica, también en eso llevamos delantera. Tanto es así que en el mes de noviembre empezamos un máster en cocina vegana, un curso de 100 horas que será el primero en España e impartirá un gran chef vegano y yo misma.

-¿Por qué?

-Tratamos de estar siempre a la última, de buscar nuevas tendencias y de hacer lo imposible para que nuestros alumnos alcancen una formación muy alta que les asegure el puesto de trabajo. Además, tratamos de usar alimentos sanos, sin tóxicos ni químicos. Seguimos con nuestro clásico Curso de cocinero profesional, que dura ocho meses y medio. También ofrecemos talleres para aficionados.

-Su filosofía educativa es "menos teoría y más cocinar", ¿no?

-En nuestros cursos se elaboran un gran número de platos; priorizamos la práctica para que los alumnos cocinen más, porque creo que es así como se hace un cocinero. Aunque explicamos a fondo todas las técnicas culinarias, también por medio de tutorías y clases particulares a quienes lo necesiten, sin coste extra. Al mismo tiempo, apostamos por profesores altamente cualificados, con titulaciones universitarias, con amplia experiencia docente y profesional.