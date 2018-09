BEATRIZ DOMÍNGUEZ-GIL "La donación de órganos no es un reto exclusivo de la UCI, sino de todo el hospital"

Beatriz Domínguez-Gil González (Santiago de Compostela, 1971) es directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) desde mayo de 2017. Especialista en nefrología, lleva la batuta de una de las entidades españolas con más prestigio internacional.

-¿Qué balance hace de estos 16 meses en el cargo?

-Es un trabajo apasionante, en el que continuamente te encuentras con retos nuevos. Tienes que resolver los problemas muy rápidamente y estás obligada a innovar y a plantear nuevos proyectos. Me divierto mucho, aunque también me llevo algún disgusto que otro. Me gustan los retos, y también identificar oportunidades de mejora.

-¿Quedan campos de mejora en un área que suele dar tantas satisfacciones como la de trasplantes?

-Cuando se alcanza un nivel de excelencia, mantenerse ahí supone un desafío. Pero estamos convencidos de que existen espacios de mejora, y estamos trabajando en ellos.

-¿Por ejemplo?

-Un objetivo permanente es seguir aumentando la disponibilidad de órganos para trasplantes. Seguimos teniendo mortalidad en lista de espera, y la lista de espera va a seguir creciendo.

-¿Por qué?

-Porque la población envejece y desarrolla más comorbilidad, y es seguro que van a necesitarse más trasplantes. Hay que actuar en estrategias de prevención, pero hay que aumentar la disponibilidad de órganos.

-¿Qué proyectos tienen?

-Hemos ideado lo que llamamos el plan 50/22, que persigue llegar a 50 donantes por millón de población en toda España y superar los 5.500 trasplantes de órganos anuales para el año 2022. Estamos trabajando con un paquete de medidas. Una de ellas: que la donación no sea un reto exclusivo de la uci, sino de todo el hospital. Llevamos mucho tiempo colaborando con los servicios de urgencias, pero nuestra intención es colaborar con otras unidades hospitalarias en las que también fallecen personas en condiciones de ser donantes de órganos. Otro proyecto: seguir aumentando la utilización de órganos de personas de edad avanzada o muy avanzada. Tercero: seguir fomentando la donación en asistolia, que es un proceso de donación más complicado y del que tenemos que aprovechar más órganos para el trasplante.

-Los nuevos fármacos que curan la hepatitis han abierto nuevas posibilidades en el campo de los trasplantes.

-En el pasado, los órganos de personas con hepatitis los usábamos en receptores que también estaban infectados por el virus. Ahora están comenzando a implantarse en receptores no infectados, por supuesto que con un consentimiento informado muy específico y un balance riesgo-beneficio muy riguroso. Ya se ha hecho en algún paciente que acumula una supervivencia de más de dos años y que ya está curado de la hepatitis C. Es lo que ha sucedido en un enfermo que se encontraba en situación de urgencia cardiaca con riesgo de fallecimiento. Además, con los nuevos antivirales ha disminuido la necesidad de trasplantes por hepatitis C.

-La ONT está trabajando en la cooperación con los hospitales públicos.

-En España están emergiendo hospitales privados con las UCI potentes. Normalmente, no forman parte del proceso. Pero una buena UCI y un buen hospital debe ofrecer la opción de la donación a una persona que fallece, con independencia de que ese hospital sea público o privado. Queremos ofrecer la opción de la donación a personas que fallecen en centros privados, siempre en cooperación estrecha con el sistema sanitario público.

-¿Cuántos órganos pueden conseguirse en la sanidad privada?

-Estamos evaluándolo. La sanidad privada ha cambiado mucho en los últimos años. Ya están en marcha modelos de colaboración público-privada en Cataluña, en Madrid o en Andalucía que están dando buenos resultados y que podrían extenderse al resto del país.

-Hay voces críticas que dicen que en el ámbito de los trasplantes se hacen muchas cosas, pero no se evalúan.

-Tenemos proyectos para evaluar la actividad de una forma mucho más pormenorizada, y mejorar los resultados postrasplante a todos los niveles. Cada órgano trasplantado da mucha cantidad y calidad de vida.

-Cambian los ministros de Sanidad, pero la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) parece una de las pocas entidades inmunes a estos vaivenes.

-Para el éxito del sistema es importante que se respete su carácter técnico, y nuestra dirección siempre ha sido técnica, sin color político.