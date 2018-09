Las claves del laberinto de la SGAE

A poco más de un mes para que los socios elijan a su futuro gobierno, la SGAE se encuentra en el ojo del huracán por los enfrentamientos entre sus socios, el caso Saga y la trama de la rueda de las televisiones. Esa trama ha provocado la imputación de su presidente en funciones, José Miguel Fernández Sastrón, que además ha sido denunciado en un juzgado por casi la mitad de su junta directiva por no permitir el voto electrónico en las elecciones que ha convocado para el 26 de octubre. Estas son algunas de las claves para entender lo que sucede en el Palacio de Longoria, sede de la SGAE, desde que entrara allí en 2011 la Guardia Civil para detener al presidente del Consejo de Dirección de entonces, Teddy Bautista, y a otros miembros de la directiva.

| ¿Qué es la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)? Creada en 1988 al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual para gestionar y regular el pago de los derechos de autor en España, se trata de una entidad dividida en cuatro familias: Pequeño Derecho (músicos), Gran Derecho (artes escénicas), Audiovisual y Editores. Estas familias eligen a los miembros de los distintos colegios que forman el Consejo de Dirección (14 miembros) y la Junta Directiva (esos 14 más otros 25); en definitiva, 39 escaños a repartir entre los colegios.

| Un "Juego de Tronos". Y donde hay familias hay guerra. Y eso es lo que sucede en la SGAE desde que en 2011 su entonces responsable, Eduardo "Teddy" Bautista, después de 30 años al frente de la entidad, fue detenido junto a varios de sus directivos acusado de desvío de fondos en la filial digital de esa entidad en el caso Saga, por el que le piden 7 años de cárcel, aunque aún no se ha fijado fecha de juicio. Tras su detención, la SGAE inició una etapa por cuya presidencia han pasado ya Santiago Moncada, Antón Reixa, José Luis Acosta y Fernández Sastrón. Ninguno ha podido cumplir su mandato de 4 años.

| La rueda que gira y gira. La trama denominada rueda de las televisiones fue denunciada en 2013 ante la Fiscalía Anticorrupción por el expresidente Antón Reixa. No obstante, no fue hasta el 20 de junio de 2016 cuando, por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, la policía judicial inició una operación contra el fraude en el cobro de derechos de autor de piezas musicales que se emitían en cadenas de televisión en horario nocturno y que podía ascender a 100 millones de euros. Entre los implicados aparecía un productor que había registrado 11.000 obras en 5 años o la madre de otro que desde 2007 había inscrito 275 obras sinfónicas, recaudando el triple que Pablo Alborán con música apenas audible como fondo de programas emitidos de madrugada. "Yo no he hecho nada ilegal", aseguraba al respecto Fernández Sastrón, que compareció para mostrar sus liquidaciones como autor el pasado jueves, un día después de que el juez Ismael Moreno le citara como investigado en esta trama.

| Caso Saga, el inicio de la gran crisis. La operación, iniciada el 1 de julio de 2011, supuso la detención de "Teddy" Bautista, acusado de desvío de fondos en la filial digital de esa entidad. Según el auto del juez Pablo Ruz, el director de la Sociedad Digital de Autores y Editores, José Luis Rodríguez Neri, cobraba sobresueldos facturando hipotéticos servicios y construyó un entramado de sociedades para lucrarse. Una auditoría afirmaba que Bautista fue "el líder e impulsor" de una red para la compra de teatros por un importe de 252,5 millones de euros.

| Unos estatutos fallidos. tLas elecciones las convocó Fernández Sastrón cuando la Asamblea General del pasado mes de junio rechazó su pretensión de modificar los estatutos, de forma que él pudiera volverse a presentar.

| Tensión con Cultura. La relación entre el Ministerio de Cultura y la entidad es cada vez más tensa. El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de abril un real decreto-ley por el que las entidades de gestión de derechos deben incorporar un órgano de control interno para vigilar la ejecución de su presupuesto y el reparto de la recaudación a los socios.