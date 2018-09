El tiempo en Galicia | La tormenta tropical 'Helene' rozará la costa gallega

El exhuracán 'Helene', ahora convertido en tormenta tropical, afectará este domingo y mañana lunes a la zona marítima de Altair y noroeste de Charcot (al noreste de las Azores), llegará a la costa gallega durante la tarde del lunes, donde permanecerá hasta la madrugada del martes 18, según el aviso especial emitido a las 13.00 horas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



'Helene' se mantendrá "alejada" de las costas españolas durante todo su recorrido, pero su máxima aproximación al país se espera que sea del lunes al martes, afectando especialmente a la costa de Fisterra y Bares, donde se generará mar de fondo del oeste de hasta 4 metros y viento del sudoeste de fuerza 5 a 6. No obstante, no se esperan rachas muy fuertes en el litoral.





O ex-furacán Helene pasou a ser unha tormenta tropical no Atlántico, seguindo una traxectoria cara Irlanda. Pódese observar o seu núcleo moi alonxado de @Galicia mañá luns, deixando vento moderado no litoral e ondas que estarán arredor dos 4 metros cara o final do día. pic.twitter.com/Qp5QqIdLAQ