Vacunas, vitales para la longevidad

El tabaquismo, consumo de alcohol, sobrepeso, obesidad y la baja vacunación son algunas de las amenazas que pueden revertir los "grandes aumentos" de esperanza de vida que se han experimentado en los últimos años en Europa, según se desprende de "Informe Europeo de Salud 2018", elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los europeos somos cada vez más longevos y la OMS destaca el aumento de la esperanza de vida y la reducción de todas las causas de mortalidad, al tiempo que advierte de que los malos hábitos de vida, las desigualdades y la infravacunación ponen en riesgo todo el progreso logrado.

La principal radiografía sobre el estado de salud del continente, que acaba de publicares, señala además que la sensación de bienestar de los europeos se encuentra entre las más altas del mundo, aunque matiza que la brecha en los "indicadores clave" entre países es muy pronunciada.

Y es que, aunque en el trabajo se constata que la esperanza de vida sigue aumentado, la mortalidad bajando y la satisfacción vital de los europeos incrementándose, existen "importantes" diferencias entre los distintos países, especialmente en lo que se refiere a las medidas para reducir los efectos negativos del consumo de tabaco, alcohol, sobrepeso y la baja vacunación.

En Galicia este último problema no existe, ya que el ratio de cobertura de la vacunación entre la población es de cerca del 95%, según recuerda el jefe de Pediatría del Chuvi y presidente de la Sociedad de Pediatría de Galicia, José Ramón Fernández Lorenzo, que recuerda que en la longevidad influyen muchos factores "ambientales y epigenéticos". "En un contexto general en el que existe obesidad y consumo de drogas como el alcohol, echarle solo la culpa de la bajada de la longevidad a la falta de profilaxis de enfermedades previsibles sería un error", alega Fernández Lorenzo. Aún así, el experto recuerda el brote de sarampión en Europa para incidir que estos fármacos "protegen a todo el colectivo y que "dejar de poner vacunas tiene un riesgo para toda la población". En efecto, recientemente el post en Facebook de una madre estadounidense hizo viral por explicar lo peligroso que puede ser para otros niños que los padres decidan no vacunar a sus hijos. Su hija tuvo que ser hospitalizada tras haber sido expuesta a la varicela, ya que con dos años recibió un trasplante de riñón y no pudo recibir una inmunización, por lo que estaba expuesta. "Tu decisión de no vacunar a tu hijo puede costar la vida a un niño que haya recibido un trasplante de órganos", aseguró la autora del mensaje, Camille Echols.

Mientras, la pediatra de Atención Primaria Pilar Martínez -de Vigo-, y cooperante en Senegal con la ONG, "Daman" considera 'absurdo' el debate de "vacunas sí o no", siempre que su eficacia haya sido demostrada: "Las vacunas que están en el calendario oficial son necesarias", zanja. Y ejemplifica con la polio, enfermedad erradicada completamente de los países en los que se generalizó su vacunación. "De hecho, me gustaría que la vacuna contra el papiloma VPH se extendiera también a los chicos, no solo a las niñas. Así podríamos evitar problemas serios, ya que solo las mujeres la desarrollan y padecen [provoca cáncer de cuello de útero], pero los hombres la transmiten", reflexiona Martínez.

"El último informe ha puesto de manifiesto que la mayoría de los países europeos han tomado medidas importantes para alcanzar los objetivos de salud establecidos para 2020 y, por ende, los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud de la Agenda 2030. No obstante, el progreso es desigual entre los países e, incluso, dentro de los propios estados. Los factores de riesgo relacionados con el estilo de vida son motivo de preocupación dado que pueden ralentizar o, incluso, revertir los grandes aumentados de esperanza de vida si no se controlan adecuadamente", ha avisado la director regional de la OMS Europa, Zsuzsanna Jakab.

En concreto, el trabajo ha puesto de manifiesto que los europeos viven un año más de media que hace cinco años, si bien existe una diferencia de 11,5 años entre los países con la expectativa de vida más alta y más baja. Asimismo, el sentido de bienestar entre los europeos es de los "más altos" del mundo, si bien hay "pronunciadas" diferencias entre los países. Respecto a la reducción de muertes, el informe de la OMS ha reflejado que en 15 años han disminuido un 25% y que, al mismo tiempo, en Europa se está superando el objetivo de reducir cada año, hasta 2020, un 1,5% las muertes prematuras por enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes y patologías respiratorias crónicas. De hecho, los datos más recientes apuntan a un descenso medio del 2% anual.