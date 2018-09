Margarita de la Vega debuta con 58 años con la exposición solidaria "La mirada de África"

La galería Apo'strophe, en la plaza Elíptica, acoge esta tarde (20.30 horas) la inauguración de la artista Margarita de la Vega, que debuta con su primera exposición a los 58 años tras haber descubierto la pintura "como la mejor forma de expresarme que tengo, mejor que a través de las palabras". "Me gustó tanto que no es que decidiese un día dedicarme a pintar, es que se convirtió en tal pasión que ya no pude dejar de hacerlo", explica la autora nacida en Osuna pero que reside en Galicia desde la década de los noventa.

Comisariada por Claudio Maseiro, que como profesor introdujo hace una década a De la Vega en el mundo de la pintura, la obra se realiza con fines benéficos y la mitad de lo recaudado con las ventas se destinará a Acnur. La exposición estará abierta hasta el 28 de septiembre de 18 a 21 horas.

Son ocho cuadros de gran formato en los que la artista transmite la hambruna en el continente africano. "Vi el rostro de una mujer llorando y a partir de ahí hice todos los cuadros, no sabía que iban a acabar en una exposición pero quise pintarlos, son rostros que sufren por el hambre, por tener que salir de su país...", relata. De la Vega ya ha recibido ofertas por alguna obra pero esperará a la exposición para formalizar la venta. Ante su debut, asegura estar muy tranquila porque "sé lo que he pintado porque lo he hecho con el corazón".