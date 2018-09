margarita salas "Los másteres universitarios son fiables, la gente puede estar tranquila"

La bioquímica Margarita Salas Falgueras fue investida ayer doctora honoris causa por la Universidad Carlos III de Madrid, que distingue de este modo "sus relevantes méritos académicos y profesionales". La ceremonia se enmarcó en el acto de apertura del curso académico 2018-2019 de la universidad madrileña, en el aula magna de su campus de Getafe. En el mismo evento se hizo entrega de la medalla de honor al teniente general Pascual Solís Navarro, por su contribución a la puesta en marcha del Centro Universitario de la Guardia Civil. La laudatio de Margarita Salas corrió a cargo del profesor Juan José Vaquero, del departamento de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial.

-Undécimo doctorado "honoris causa". ¿Ya es una rutina para usted?

-Un doctorado "honoris causa" siempre es especial. No lo considero una rutina. Es un honor. Por eso me siento muy halagada y contenta.

-Usted cumplirá 80 años el próximo 30 de noviembre, pero sus colegas no la olvidan.

-La clave es que sigo en la brecha, sigo trabajando, nunca he dejado de trabajar. Mientras uno continúe trabajando es lógico que sigan acordándose de uno.

-¿Acude al trabajo con la misma ilusión del primer día?

-Sí, en el mundo de la Ciencia, sin ilusión no vale la pena seguir adelante. Es un trabajo demasiado duro como para hacerlo de mala gana. El entusiasmo es un factor clave a la hora de investigar. La salud me respeta. Me siento con fuerzas.

-Y la experiencia compensa la merma de energía.

-La experiencia es importante en la actividad científica para aconsejar a los discípulos, para saber lidiar con los temas de trabajo... Siempre es bueno tener experiencia. Ayuda en todo.

-¿Cuánta gente compone su equipo?

-Somos ocho personas.

-¿Cuántas mujeres?

-Ahora en Ciencia hay tantas mujeres como hombres. Y haciendo la tesis doctoral normalmente hay más mujeres.

-Muy distinto a lo que usted vivió en su juventud...

-Esto ha cambiado mucho. Ahora, a la mujer se la considera totalmente capacitada para la investigación. No cómo cuando empecé yo, que se decía que las mujeres no servíamos para nada.

-El actual Gobierno lleva cien días. ¿Cómo ve el papel del ministro de Ciencia, Pedro Duque?

-Hay que ver lo que puede hacer con unos presupuestos tan bajos como los que hay. A ver si consigue aumentarlos.

-¿Los primeros gestos son esperanzadores?

-Es muy importante que haya más recursos. Desde hace años tenemos muy poca financiación, y esta situación exige a los científicos hacer milagros. Siempre hay que tener la esperanza de que las cosas van a mejorar.

-Después de los últimos acontecimientos públicos, ¿siguen siendo fiables los másteres de las universidades españolas?

-Por supuesto que sí. La gente puede quedarse tranquila porque son totalmente válidos.

-Las noticias recientes parecen poco alentadoras. ¿Faltan mecanismos de control?

-No sé si falta control. Esos casos de los que me habla no los conozco y no puedo hablar sobre ellos.

-¿Habría que plantearse una reforma a fondo del sistema universitario de nuestro país?

-No estoy en la Universidad, y no me gustaría hablar de ello. Lo que sí puedo decir es que los titulados universitarios que llegan a mi laboratorio son personas preparadas.