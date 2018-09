Manu badenes "Hay que venir a "The Hole" con los esquemas guardados en un cajón"

Manu Badenes, maestro de ceremonias del espectáculo "The Hole Zero", que llega este mes a Vigo.

El espectáculo provocador e irreverente de "The Hole Zero", la tercera entrega del exitoso show que mezcla cabaret, circo, burlesque, música y comedia, aterrizará del 27 al 30 de septiembre en el auditorio Mar de Vigo con el actor Manu Badenes como maestro de ceremonias.

- Se dice que las terceras partes nunca son buenas y "The Hole Zero" es ya la tercera. ¿Qué aporta que no hayan hecho ya las dos primeras?

-El primer "The Hole" tenía más relación con el cabaret berlinés y el segundo tenía mucho de revista española. En este hemos optado por una conexión con los años 70 y 80, los de las canciones de las grandes divas de EE UU así que es muy americano. Aparte de tener el tono gamberro e irreverente que forma parte de la marca "The Hole" hemos incorporado glamour y eso hace que el espectáculo sea muy sugerente.

- Se anuncian sorpresas aunque supongo que no me podrá adelantar ninguna de ellas?

-Lo único que puedo adelantar es que vamos a celebrar la Nochevieja del año 1979 en la ciudad de Nueva York, en Studio 54, y todo el público son asistentes a esa fiesta. Estamos en una discoteca mítica, en una época de cambio social, de ruptura con el pasado. Será un viaje en el tiempo.

- ¿Y cual es su papel como maestro de ceremonias? Ha tenido antecesores muy potentes: Paco León, la Terremoto de Alcordón?

-Para mí es un privilegio tener este papel que para un actor además es divertidísimo porque te permite conjugar muchas disciplinas. Tienes que cantar, bailar y sobre todo llevar el ritmo y hacer reír a la gente. El personaje es muy divertido porque soy como un divo decadente de vuelta de todo? Además me obliga a trabajar con los cinco sentidos porque somos 30 artistas sobre el escenario y cada día pasan cosas distintas.

- ¿Cuál es su aportación personal al espectáculo?

-Para mí es muy importante el sentido del ritmo en un espectáculo de esa magnitud. Que desde el minuto uno la gente se deje arrastrar por la propuesta y salga con un estado de ánimo distinto con el que entró.

- Una de las señas de "The Hole" es su apuesta por la provocación sexual y los cuerpos semidesnudos.

-Desde luego a "The Hole" hay que venir con los esquemas o rotos o guardados en un cajón pero además de ser transgresor tiene un halo de glamour importante. Además los artistas tienen esos cuerpos porque sus disciplinas requieren una preparación física desorbitada que a mí mismo me sorprende cuando les veo ejecutar los números. Es decir que los cuerpos además de ser esbeltos y bonitos son sus herramientas de trabajo que tienen que llevar muchas veces al límite.

- ¿Qué le ha sorprendido a usted de "The Hole?

-Hay un par de números que yo prefiero no ver. Ya los he visto pero cuando eres consciente del peligro que entrañan me sobrecoge lo suficiente como para irme a mi camerino. Y también me ha sorprendido mucho el nivel de técnica vocal de mis compañeras y compañeros cantantes. Al fin y al cabo estamos haciendo un homenaje a las grandes canciones de los 70 y 80 que forman parte de la banda sonora de nuestras vidas y lidiar con esos himnos con esa exquisitez vocal hace que todos los días me sorprenda también al verlas cantar. Eso me pasa a diario como espectador dentro del espectáculo.