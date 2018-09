El Ateneo Atlántico rinde homenaje a Méndez Ferrín por su legado cultural y político

Con la convicción de que Xosé Luís Méndez Ferrín es una de las figuras más importantes de cuantas ha dado Galicia en el siglo XX, el Ateneo Atlántico ha decidido rendir un homenaje al político, escritor, ensayista e historiador que este 2018 cumple 80 años. Se hace para contrarrestar la "muerte civil, la damnatio memoriae contra el único símbolo que queda en Galicia de lo que fue la izquierda rupturista durante la etapa de la transición", explica Lucio Martínez. Sin especificar nombres ni concretar responsables, el portavoz del Ateneo remarca que "hay intentos de que Ferrín no ocupe el lugar que le corresponde en la cultura gallega", algo que el propio escritor apuntó en su renuncia a la presidencia de la Real Academia Galega, en 2013, que justificó por presiones internas para que dejase el cargo. "Frente a eso lo que hacemos es acción en el sentido contrario, evidenciando su valor y de alguna manera señalando que ha habido esa operación cultural, por decirlo así", apunta Martínez que cree que la historia sí será justa con el autor ourensano afincado en Vigo:"Al cabo de los años la historia atempera las diferentes posturas que hay a la hora de interpretar un hecho y se acaba llegando a un cierto equilibrio". No será en el contexto actual de "guerra de memorias: de una memoria histórica y otra memoria democrática que tienen enfrente a otra que no quiere aceptar eso" pero el Ateneo, con su gesto, quiere "dejar constancia documental" de lo que supone Méndez Ferrín para la cultura y la política gallegas.

Así, el tributo consistirá en tres mesas de periodismo, poesía y narrativa y política que tendrán lugar en la Casa Galega da Cultura cada semana a partir del próximo jueves y una última sobre política que se celebrará en el Auditorio do Areal, el 18 de octubre. Se prevé que Méndez Ferrín asista tan solo a esta última mesa, en la que estarán además Ánxeles Cuña, Xosé Antón López Dobao, Xosé Manuel Beiras, Manuel San Seberiano Caxide y Xavier Vence.

"Aunque no lo parezca, Ferrín es excesivamente pudoroso para estas cosas y no quiere condicionar con su presencia el resultado de las mesas ni las decisiones que se puedan tomar", explicó Martínez, que subrayó que está previsto que el escritor sí acuda al final de esa cita.

El homenaje al autor no se quedará tampoco ahí ya que con la colaboración de Manuel Forcadela y Anxo Cabada se han grabado en los últimos cinco meses una treintena de entrevistas que se mostrarán durante las mesas, aunque desde el Ateneo Atlántico todavía no se ha decidido si será a través de microvídeos de cada entrevista o si se fragmentará el total en dos vídeos de mayor duración. "Se ha contactado con gente con una relación de afinidad personal hasta antiguos compañeros de la lucha política, novelistas... intentamos contactar con todo el entorno cultural que se movió a su alrededor desde los años setenta hasta la actualidad, por toda Galicia", indicó Martínez.

También en las mesas que debatirán sobre narrativa, política, poesía y periodismo hay una cierta heterogeneidad en cuanto a edades por la que apostaron los organizadores, que también quisieron que los debates no estuviesen monopolizados por hombres. "Queríamos que en las mesas no estuviesen solo presentes aquellas personas que iniciaron una trayectoria política o cultural con él y que ahora son de otra generación sino que también quisimos incorporar a gente más joven que puedan introducir una visión más actual de ese Ferrín que sigue vivo en la poesía contemporánea gallega y en la actualidad de la cultura gallega", subrayó.